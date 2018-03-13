Пластический хирург развеял миф об удалении комков Биша

Пластический хирург, специалист по малоинвазивной хирургии омоложения Макс-Адам Шерер подтвердил: операция, позволяющая сделать щеки впалыми, стала настоящим трендом. Этому, по мнению эксперта, значительно поспособствовали соцсети, пишет Medikforum.ru.

Удаление комков Биша считается самым простым способом заполучить «скульптурные» скулы и более изящный, без пухлости, рельеф лица. Предполагается, что такая резекция позволяет скорректировать форму нижней части лица и сделать его визуально моложе.

Но хирург констатировал: эффект от процедуры по удалению комков Биша проявляется лишь в отдельных случаях и в целом, с точки зрения эстетики, это совершенно бессмысленное вмешательство,

«После удаления комков Биша лицо меняется максимум у 20 пациенток из 100, - у тех, у кого в лице действительно наблюдался гипертрофирован объем жировой клетчатки. В 80 случаях это лишь плацебо», - отметил доктор Макс-Адам Шерер.

По словам пластического хирурга, через 5-7 лет после удаления комков Биша в области щеки могут сформироваться противоестественные мимические морщины. Это происходит из-за того, что на месте бывшего комка Биша кожа начинает углубляться как в воронку, лишившись жировой поддержки. Возникает малоэстетичный эффект старческого лица с характерными провалами в области щек из-за отсутствия зубов.

Эксперт убежден: высококлассный специалист в наши дни не станет прибегать к хирургическому удалению комков жира из щек – для достижения нужного эффекта он скорее использует малоинвазивную технологию.