Пластический хирург развеял миф об удалении комков Биша

Операция по удалению комков Биша сегодня – одна из самых востребованных: с ее помощью избавляются от жировых отложений в щеках и делают скулы более точеными. Но американский специалист в области пластической хирургии заявил, что удалять комки Биша отнюдь не безопасно.
Пластический хирург, специалист по малоинвазивной хирургии омоложения Макс-Адам Шерер подтвердил: операция, позволяющая сделать щеки впалыми, стала настоящим трендом. Этому, по мнению эксперта, значительно поспособствовали соцсети, пишет Medikforum.ru.
Удаление комков Биша считается самым простым способом заполучить «скульптурные» скулы и более изящный, без пухлости, рельеф лица. Предполагается, что такая резекция позволяет скорректировать форму нижней части лица и сделать его визуально моложе.
Но хирург констатировал: эффект от процедуры по удалению комков Биша проявляется лишь в отдельных случаях и в целом, с точки зрения эстетики, это совершенно бессмысленное вмешательство,
«После удаления комков Биша лицо меняется максимум у 20 пациенток из 100, - у тех, у кого в лице действительно наблюдался гипертрофирован объем жировой клетчатки. В 80 случаях это лишь плацебо», - отметил доктор Макс-Адам Шерер.
По словам пластического хирурга, через 5-7 лет после удаления комков Биша в области щеки могут сформироваться противоестественные мимические морщины. Это происходит из-за того, что на месте бывшего комка Биша кожа начинает углубляться как в воронку, лишившись жировой поддержки. Возникает малоэстетичный эффект старческого лица с характерными провалами в области щек из-за отсутствия зубов.
Эксперт убежден: высококлассный специалист в наши дни не станет прибегать к хирургическому удалению комков жира из щек – для достижения нужного эффекта он скорее использует малоинвазивную технологию.
«Профессиональный пластический хирург никогда не предложит вам просто избавиться от жировой ткани. Он найдет способ эффективно применить ее для объемной пластики тех же скул, или груди, или бедер, или при возрастном опущении овала лица», - поделился мнением врач.