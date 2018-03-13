Девочки моложе 15 лет требуют пластику влагалища

Девочки моложе 15 лет уже проходят через дизайнерскую пластику влагалища. Таковы тревожные данные статистики, опубликованные Международным сообществом эстетической пластической хирургии.
Популярность так называемого «дизайнерского влагалища» стало настолько высокой, что сегодня через подобные пластические операции проходят уже девочки моложе 15 лет. Только в Англии в промежуток с 2015 по 2016 годы через лабиопластику прошло более 200 девушек моложе 18, из которых свыше 150 еще не достигли 15-летнего возраста. При этом их количество в реальности намного выше, поскольку озвученная цифра включает только операции в государственных клиниках, но не те, которые осуществлялись в частных косметических центров. Желание обладать так называемым «дизайнерским влагалищем» выросло на 50% менее чем за год, как свидетельствует статистика, опубликованная в феврале Международным сообществом эстетической пластической хирургии, пишет Medikforum.ru.
Самые авторитетные пластические хирурги соглашаются с тем, что пластика влагалища официально стала самой стремительно набирающей популярность процедурой среди женщин, которые хотят быть похожими на Барби не только сверху, но и снизу. В попытках противостоять этому не слишком здоровому тренду врачи общей практики даже распространяют брошюры с информацией о том, что именно представляет из себя влагалище, какую роль оно играет в сексе и насколько важны те или иные его эстетические характеристики. Брошюру выдают молодым девушкам и женщинам, которые обращаются за направлением на лабиопластику.
«Не существует ни малейших научных подтверждений точки зрения о том, что лабиопластика каким-либо образом повышает качество секса, а вот риск причинения вреда здоровью существенен, особенно для подростков, которые все еще проходят через стадию развития, как физического, так и психологического, - говорит консультант-гинеколог Наоми Крауч, один из авторов издания. - Мы надеемся, что эта брошюра обеспечит девочкам необходимую информацию, которая расскажет, что их половой орган является уникальным, он будет изменяться в течение всей жизни, и это абсолютно нормальный, здоровый процесс».