Девочки моложе 15 лет требуют пластику влагалища

Популярность так называемого «дизайнерского влагалища» стало настолько высокой, что сегодня через подобные пластические операции проходят уже девочки моложе 15 лет. Только в Англии в промежуток с 2015 по 2016 годы через лабиопластику прошло более 200 девушек моложе 18, из которых свыше 150 еще не достигли 15-летнего возраста. При этом их количество в реальности намного выше, поскольку озвученная цифра включает только операции в государственных клиниках, но не те, которые осуществлялись в частных косметических центров. Желание обладать так называемым «дизайнерским влагалищем» выросло на 50% менее чем за год, как свидетельствует статистика, опубликованная в феврале Международным сообществом эстетической пластической хирургии, пишет Medikforum.ru.

Самые авторитетные пластические хирурги соглашаются с тем, что пластика влагалища официально стала самой стремительно набирающей популярность процедурой среди женщин, которые хотят быть похожими на Барби не только сверху, но и снизу. В попытках противостоять этому не слишком здоровому тренду врачи общей практики даже распространяют брошюры с информацией о том, что именно представляет из себя влагалище, какую роль оно играет в сексе и насколько важны те или иные его эстетические характеристики. Брошюру выдают молодым девушкам и женщинам, которые обращаются за направлением на лабиопластику.