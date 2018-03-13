вторник, 13 марта 2018 г.
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  • В Исландии платить мужчинам больше, чем женщинам, теперь незаконно!

В Исландии платить мужчинам больше, чем женщинам, теперь незаконно!

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Фото иллюстративное

ФОТО: Scanpix

Исландия стала первой страной, в которой зарплаты мужчин и женщин уравняли официально. С начала 2018 года в Исландии вступил в силу закон, который запрещает платить женщинам меньшую зарплату, чем мужчинам, сообщает Independent.

Закон коснется тех предприятий и организаций, в которых работает более 25 человек. Фирмы должны будут получить специальный сертификат, который подтвердит равную оплату труда, пишет Lifter.com.ua.

Те, кто попробует нарушить закон, заплатят штраф. Дагни Оск Арадоттир Пинд, член правления Ассоциации по правам женщин Исландии, сказала: «Это механизм обеспечения равных возможностей для женщин и мужчин. Уже десятки лет у нас действует законодательство, которое призвано уравнять зарплаты мужчин и женщин, но разрыв в оплате труда все еще существует».

Данную инициативу поддержало правящее коалиционное правительство Исландии, а также оппозиционные силы. На сегодняшний день парламент Исландии почти на 50% состоит из женщин.

Следует отметить, что в течение последних девяти лет именно Исландия получала звание страны с самыми большими достижениями в сфере гендерного равенства.

Полностью решить проблему с оплатой труда женщинам и мужчинам правительство Исландии планирует к 2022 году.

 «Я думаю, что теперь люди начинают понимать, что это систематическая проблема, которую мы должны решать новыми методами», — сказала Арадоттир Пинд в интервью.

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