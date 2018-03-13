Есть четыре гормона, из-за которых вы набираете вес. Вот как их отключить

Лишний вес — настоящий бич современного общества, пишет Andrei Laslău. Проблема не только в том, что ожирение портит внешность и усложняет покупку одежды. Это ещё и верный путь ко множеству заболеваний — инфаркту, диабету, даже раку.
Есть множество диет, тренировок и биоактивных добавок, призванных помочь вам избавиться от лишних килограммов. Главное правило одно: тратить больше калорий, чем потреблять, пишет Lifter.com.ua.
Наверное, вы знаете, что все процессы в организме (включая обмен веществ) регулируются специальными веществами — гормонами. Если гормональный баланс нарушается, это может сказаться на обмене веществ и помешать вам сбросить вес.
Давайте посмотрим, какие гормоны влияют на вес и что с ними можно сделать:
1. Инсулин.
Этот гормон вырабатывается поджелудочной железой, чтобы преобразовывать сахар в энергию и сохранять жир в организме.
Чрезмерное потребление углеводов может со временем привести к инсулинорезистентности. Это состояние, при котором клетки тела не могут воспринимать инсулин.
В итоге поджелудочная железа начинает вырабатывать всё больше инсулина, чтобы компенсировать эту проблему. Перепроизводство инсулина же приводит к ожирению и метаболическому синдрому.
Что делать?
Старайтесь включать в рацион как можно меньше рафинированных сахаров и углеводов. Ешьте больше белков и жиров омега-3, регулярно делайте зарядку и пейте много воды.
2. Кортизол.
Многие привыкли «заедать» стресс. Это происходит потому, что в моменты эмоционального напряжения надпочечники вырабатывают больше гормона стресса кортизола.
При хроническом стрессе уровень кортизола постоянно высокий, из-за чего усиливается аппетит и тяга к сладкому.
Что делать?
Учитесь справляться со стрессом здоровым образом. Подберите себе физическую активность, помогающую снимать стресс. Это может быть медитация, йога, прогрессирующая мышечная релаксация, тайцзи и т. п.
3. Лептин.
Так называемый «гормон сытости» лептин синтезируется адипоцитами (жировыми клетками). Его основная функция — обеспечивать чувство насыщенности.
Лептин сообщает мозгу, что запасы энергии в теле уже полны, поэтому пора отложить ложку. К сожалению, при ожирении этот защитный механизм перестаёт работать из-за резистентности к лептину. В результате мозг не чувствует, что пора прекратить есть.
Эта проблема связана с гиперинсулинемией и воспалением гипоталамуса.
Что делать?
Чтобы повысить чувствительность к лептину, следует употреблять в пищу противовоспалительные продукты: жирную рыбу, ягоды, авокадо, виноград. Воздержитесь от чипсов, гамбургеров, печенья и прочих источников транс-жиров, поскольку они способствуют воспалению. Также полезны здоровый сон и регулярные физические упражнения.
4. Грелин.
Этот гормон — одна из основных причин вашего аппетита. Он вырабатывается, когда вы долго не едите, и снижается после еды.
Исследования показывают, что при ожирении требуется больше пищи, чтобы понизить уровень грелина. В итоге гипоталамус не посылает сигнала о насыщении всему телу.
Что делать?
Чтобы взять под контроль выработку грелина, воздержитесь от сладких продуктов и напитков и добавьте в свой рацион больше белка.