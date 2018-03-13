Есть четыре гормона, из-за которых вы набираете вес. Вот как их отключить

Есть множество диет, тренировок и биоактивных добавок, призванных помочь вам избавиться от лишних килограммов. Главное правило одно: тратить больше калорий, чем потреблять, пишет Lifter.com.ua.

Наверное, вы знаете, что все процессы в организме (включая обмен веществ) регулируются специальными веществами — гормонами. Если гормональный баланс нарушается, это может сказаться на обмене веществ и помешать вам сбросить вес.

Давайте посмотрим, какие гормоны влияют на вес и что с ними можно сделать:

1. Инсулин.

Этот гормон вырабатывается поджелудочной железой, чтобы преобразовывать сахар в энергию и сохранять жир в организме.

Чрезмерное потребление углеводов может со временем привести к инсулинорезистентности. Это состояние, при котором клетки тела не могут воспринимать инсулин.

В итоге поджелудочная железа начинает вырабатывать всё больше инсулина, чтобы компенсировать эту проблему. Перепроизводство инсулина же приводит к ожирению и метаболическому синдрому.

Что делать?

Старайтесь включать в рацион как можно меньше рафинированных сахаров и углеводов. Ешьте больше белков и жиров омега-3, регулярно делайте зарядку и пейте много воды.

2. Кортизол.

Многие привыкли «заедать» стресс. Это происходит потому, что в моменты эмоционального напряжения надпочечники вырабатывают больше гормона стресса кортизола.

При хроническом стрессе уровень кортизола постоянно высокий, из-за чего усиливается аппетит и тяга к сладкому.

Что делать?

Учитесь справляться со стрессом здоровым образом. Подберите себе физическую активность, помогающую снимать стресс. Это может быть медитация, йога, прогрессирующая мышечная релаксация, тайцзи и т. п.

3. Лептин.

Так называемый «гормон сытости» лептин синтезируется адипоцитами (жировыми клетками). Его основная функция — обеспечивать чувство насыщенности.

Лептин сообщает мозгу, что запасы энергии в теле уже полны, поэтому пора отложить ложку. К сожалению, при ожирении этот защитный механизм перестаёт работать из-за резистентности к лептину. В результате мозг не чувствует, что пора прекратить есть.

Эта проблема связана с гиперинсулинемией и воспалением гипоталамуса.

Что делать?

Чтобы повысить чувствительность к лептину, следует употреблять в пищу противовоспалительные продукты: жирную рыбу, ягоды, авокадо, виноград. Воздержитесь от чипсов, гамбургеров, печенья и прочих источников транс-жиров, поскольку они способствуют воспалению. Также полезны здоровый сон и регулярные физические упражнения.

4. Грелин.

Этот гормон — одна из основных причин вашего аппетита. Он вырабатывается, когда вы долго не едите, и снижается после еды.

Исследования показывают, что при ожирении требуется больше пищи, чтобы понизить уровень грелина. В итоге гипоталамус не посылает сигнала о насыщении всему телу.

Что делать?