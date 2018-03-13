Мужчины менее чутки, чем женщины, но это не зависит от генетики

Не секрет, что многие мужчины испытывают трудности с проявлением своих эмоций. Новое исследование, опубликованное в журнале Translational Psychiatry, пролило свет на то, почему женщинам кажется, что партнер не понимает их.
Исследование, проведенное Кембриджским университетом, подтвердило, что мужчины менее чутки, чем женщины. Оно определило эмпатию как способность ощущать вещи, которые испытывают другие люди в разных обстоятельствах, пишет Soulpost.ru.
Исследователи проанализировали ДНК почти 47000 человек и провели тест на эмоциональную восприимчивость, чтобы обнаружить возможные связи между эмпатией и генетикой. Оказалось, что женщины набрали на 10 баллов больше на тесте по эмпатии, чем мужчины, однако ученые не обнаружили генетической подоплеки этим различиям.
Ведущий исследователь Варун Уорриер прокомментировал результаты: «Генетически мужчины и женщины кажутся одинаковыми, но между ними существует весьма значительная разница в уровне эмпатии. Самый высокий балл в тесте на эмоциональное восприятие равен 80. По его результатам, мужчины набрали в среднем 40 баллом, а женщины — в среднем 50».
И, хотя причина, почему у мужчин меньше эмпатии, чем у женщин, осталась неразгаданной, Уорриер предполагает, что на уровень эмоциональной отзывчивости могут влиять социальные факторы и ожидания общества, которое рассматривает женщину более сочувственной и понимающей.