Мужчины менее чутки, чем женщины, но это не зависит от генетики

Исследование, проведенное Кембриджским университетом, подтвердило, что мужчины менее чутки, чем женщины. Оно определило эмпатию как способность ощущать вещи, которые испытывают другие люди в разных обстоятельствах, пишет Soulpost.ru.

Исследователи проанализировали ДНК почти 47000 человек и провели тест на эмоциональную восприимчивость, чтобы обнаружить возможные связи между эмпатией и генетикой. Оказалось, что женщины набрали на 10 баллов больше на тесте по эмпатии, чем мужчины, однако ученые не обнаружили генетической подоплеки этим различиям.

Ведущий исследователь Варун Уорриер прокомментировал результаты: «Генетически мужчины и женщины кажутся одинаковыми, но между ними существует весьма значительная разница в уровне эмпатии. Самый высокий балл в тесте на эмоциональное восприятие равен 80. По его результатам, мужчины набрали в среднем 40 баллом, а женщины — в среднем 50».