Развенчан один из наибольших мифов об отношениях

По словам психолога Мэтью Д. Джонсона, противоположности не притягиваются. Более того, с научной точки зрения, людей привлекают похожие на них особы.

С 1950 года социологи провели более 240 исследований, чтобы определить, приводит ли сходство к притяжению с точки зрения отношений, личностных качеств, внешних интересов, ценностей и других характеристик, пишет Soulpost.ru.

В 2013 году психологи изучили комбинированные результаты этих исследований. Они обнаружили неопровержимую связь между схожестью людей и заинтересованностью в них. Другими словами, существуют ясные и убедительные доказательства того, что «рыбак рыбака видит издалека».