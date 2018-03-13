вторник, 13 марта 2018 г.
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Развенчан один из наибольших мифов об отношениях

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Влюбленная пара. Снимок иллюстративный

ФОТО: Scanpix

Вы, наверняка, слышали, что противоположности притягиваются, но есть ли в этом клише правда? Исследования, проведенные голландским психологом Питернелем Дийкстра в 2008 году, показали, что 86% людей, которые ищут партнера, утверждают, что ищут кого-то с противоположными чертами. Но могут ли они ошибаться?

По словам психолога Мэтью Д. Джонсона, противоположности не притягиваются. Более того, с научной точки зрения, людей привлекают похожие на них особы.

С 1950 года социологи провели более 240 исследований, чтобы определить, приводит ли сходство к притяжению с точки зрения отношений, личностных качеств, внешних интересов, ценностей и других характеристик, пишет Soulpost.ru.

В 2013 году психологи изучили комбинированные результаты этих исследований. Они обнаружили неопровержимую связь между схожестью людей и заинтересованностью в них. Другими словами, существуют ясные и убедительные доказательства того, что «рыбак рыбака видит издалека».

Хотя идея того, что противоположности притягиваются, может быть романтичной и поэтичной, по существу нет подтверждений того, что это правда.

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