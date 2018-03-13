Шесть вещей, которых вы не знали об овуляции

Мы знаем об овуляции немного, в основном, то, что это период, во время которого женщина может забеременеть. Soulpost собрал интересные факты об овуляции, чтобы помочь понять, что происходит с организмом в этот период:
Время овуляции может варьироваться
В то время, как овуляция обычно происходит за 13-15 дней до начала каждой менструации, ее точное время может варьироваться от цикла к циклу. У вас даже может быть цикл вовсе без овуляции.
Женщины овулируют около 400 раз за всю жизнь
На количество овуляций влияют контрацептивы (многие из которых блокируют овуляцию), беременность и грудное вскармливание. Проблемы со здоровьем, такие как расстройство пищеварения и синдром поликистоза яичников, также могут влиять на репродуктивное здоровье и изменять время и регулярность овуляции.
Овуляция и ее отсутствие зависят от ряда факторов
Многое зависит от каждой овуляции, и, если условия не подходящие, она просто не произойдет. Развитие и выделение яйцеклетки происходит в ответ на постоянные колебания репродуктивных гормонов. На цикл в целом влияют диетологические, эмоциональные, энергетические и социально-экономические факторы. Даже краткосрочные факторы, такие как смена часовых поясов, сезонные изменения, стресс и курение, могут влиять на овуляцию.
Ваш мозг играет важную роль в овуляции
Мозг и овуляция тесно связаны, поскольку овуляция не может произойти без необходимых сигналов от мозга. На протяжении всего менструального цикла мозг производит всплески фолликулостимулирующего гормона (ФСГ), который стимулирует рост фолликулов, которые, в свою очередь, производят эстроген. Как только доминирующий фолликул выбран, он растет примерно до двух сантиметров в диаметре (примерно, размер виноградины), а уровни эстрогена в организме достигают своего пика. Как только фолликул готов, мозг высвобождает всплеск лютеинизирующего гормона, который вызывает овуляцию.
Овуляция влияет на ваше тело
Овуляция не только влияет на ваше репродуктивное здоровье, но и обеспечивает организм необходимыми уровнями эстрогена и прогестерона, которые влияют на такие вещи, как плотность костной ткани, здоровье сердца, психическое здоровье, качество сна и многое другое. Вот почему важно получить достаточное количество этих гормонов и отслеживать и контролировать ваш цикл.
Овуляция может вызвать колики, как во время месячных
Вы можете считать боль внизу живота побочным эффектом менструации, однако существуют колики, которые могут произойти и во время овуляции. Боль при овуляции — это спазм, который 1 из 5 человек ощущает в нижней части живота. Она может появиться внезапно и длиться несколько часов или даже дней. Распознавание этой боли может быть полезным индикатором благоприятных дней для зачатия.