Шесть вещей, которых вы не знали об овуляции

Время овуляции может варьироваться

В то время, как овуляция обычно происходит за 13-15 дней до начала каждой менструации, ее точное время может варьироваться от цикла к циклу. У вас даже может быть цикл вовсе без овуляции.

Женщины овулируют около 400 раз за всю жизнь

На количество овуляций влияют контрацептивы (многие из которых блокируют овуляцию), беременность и грудное вскармливание. Проблемы со здоровьем, такие как расстройство пищеварения и синдром поликистоза яичников, также могут влиять на репродуктивное здоровье и изменять время и регулярность овуляции.

Овуляция и ее отсутствие зависят от ряда факторов

Многое зависит от каждой овуляции, и, если условия не подходящие, она просто не произойдет. Развитие и выделение яйцеклетки происходит в ответ на постоянные колебания репродуктивных гормонов. На цикл в целом влияют диетологические, эмоциональные, энергетические и социально-экономические факторы. Даже краткосрочные факторы, такие как смена часовых поясов, сезонные изменения, стресс и курение, могут влиять на овуляцию.

Ваш мозг играет важную роль в овуляции

Мозг и овуляция тесно связаны, поскольку овуляция не может произойти без необходимых сигналов от мозга. На протяжении всего менструального цикла мозг производит всплески фолликулостимулирующего гормона (ФСГ), который стимулирует рост фолликулов, которые, в свою очередь, производят эстроген. Как только доминирующий фолликул выбран, он растет примерно до двух сантиметров в диаметре (примерно, размер виноградины), а уровни эстрогена в организме достигают своего пика. Как только фолликул готов, мозг высвобождает всплеск лютеинизирующего гормона, который вызывает овуляцию.

Овуляция влияет на ваше тело

Овуляция не только влияет на ваше репродуктивное здоровье, но и обеспечивает организм необходимыми уровнями эстрогена и прогестерона, которые влияют на такие вещи, как плотность костной ткани, здоровье сердца, психическое здоровье, качество сна и многое другое. Вот почему важно получить достаточное количество этих гормонов и отслеживать и контролировать ваш цикл.

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