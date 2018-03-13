Ученые объяснили, почему все новорожденные выглядят так непривлекательно

Однако некоторые новоиспеченные родители оказываются не готовы к тому, что их только что появившееся на свет дитя будет столь сильно отличаться от пухлых розовых малышей с картинок в глянцевых журналах. Они испытывают чувство вины и даже страха, не ощущая в первые дни после рождения ребенка возникновения той волшебной эмоциональной связи с ним и наплыва любви, которые обещают в том же глянце, пишет Deti.mail.ru.

Но расстраиваться по этому поводу не стоит. Так задумано природой, уверяют исследователи из Университета Брока (Канада), новая статья которых опубликована в журнале Evolution and Human Behavior.

Ученые провели эксперимент с участием 142 человек, которым демонстрировали фотографии 18 малышей. Часть фотографий была сделана сразу после рождения, часть – в возрасте трех месяцев, а часть – в возрасте полугода. На основании каждой из этих фотографий участников исследования просили оценить, в какой степени они хотели усыновить (или удочерить) изображенного на снимке малыша.

Как оказалось, всем участникам меньше всего хотелось бы стать родителями новорожденного. Только что появившиеся на свет дети набрали наименьшие баллы по шкале миловидности. В три месяца младенцы показались участникам уже не столь непривлекательными, а наиболее высокий рейтинг оказался у шестимесячных малышей, которые были единогласно признаны самыми хорошенькими.

«Это интересный результат, так как обычно принято считать, что чем меньше ребенок, тем он милее», – отметила один из авторов исследования Прартана Фрэнклин.

До сих пор в научной среде было принято считать, что эти милые детские черты – большие глаза, пухлые щечки, курносые носики, – призваны разбивать сердца взрослых, заставлять их хорошо заботиться о малышах и тем самым повышать шансы младенцев на выживание. Тогда самыми миловидными должны быть именно новорожденные, которые наиболее уязвимы и требуют от взрослых постоянной заботы и внимания. Однако это не так, и вот почему.

Отложенное нарастание миловидности младенцев – «привет» из далекого прошлого человечества, когда ресурсы были чрезвычайно ограничены, а младенческая и детская смертность от инфекционных болезней невероятно высока. В ситуации нехватки ресурсов родители зачастую предпочитали избавиться от ребенка в первые недели его жизни, чтобы повысить шансы на выживание для других детей. Если эмоциональная связь с новорожденным устанавливается не сразу, родителям легче справиться с такой задачей, а также с потерей ребенка из-за болезни. Те младенцы, которым удалось выжить в первые полгода жизни, имеют больше шансов на выживание вообще, поэтому к этому возрасту эмоциональная близость с родителями укрепляется.