Самые опасные симптомы при беременности

В организме беременной женщины происходит множество изменений. Далеко не каждое из них – повод бежать к врачу. Но как отличить критическую ситуацию от рядовой?
Мы попросили врача акушера-гинеколога, Татьяну Румянцеву, рассказать о самых опасных симптомах, пишет Deti.mail.ru.
«Новые» выделения
Рассмотрим два типа: кровянистые и водянистые. В первом случае, безусловно, не стоит медлить и оставаться без врачебной помощи. Кровь может стать сигналом и выкидыша, и замершей беременности. Хотя некоторое количество сукровичных выделений в первом триместре можно считать вариантом нормы, но определить без врача, есть проблема или нет, невозможно.
Обильные прозрачные выделения в большинстве случаев у беременных – норма. Однако если изменения количества и качества выделений произошли стремительно, лучше показаться врачу. Самостоятельно определить, подтекание ли это околоплодных вод или нет, очень сложно.
Специальные тесты-прокладки, якобы выявляющие подтекание, изучены плохо. К тому же только врач может определить кандидоз и другие инфекционные заболевания, способные стать причиной обильных выделений.
Боль при разрыве плодного пузыря не чувствуется. И если излитие околоплодных вод не заметить невозможно, то их подтекание менее заметно. Но бездействовать в данном случае нельзя.
Если началось подтекание околоплодных вод, то через 12 часов вероятность инфицирования для матери и малыша существенно возрастает.
Отсутствие шевелений
С момента начала шевелений (обычно около 20-й недели) необходимо постоянно контролировать активность движений плода. Если в течение 12-ти часов беременная на большом сроке не чувствует шевелений, лучше сделать УЗИ.
Еще один метод засечь шевеления – два часа лежать на левом боку. Если и в таком положении вы ничего не почувствуете, сходите к врачу.
Что касается излишне активных шевелений, то при отсутствии боли и крови – это нормально.
Чаще всего изменение шевелений малыша связано с гипоксией, то есть кислородным голоданием. Причины гипоксии могут быть различны: это и анемия, и сахарный диабет и заболевания плода, и многое другое. В любом случае подтвердить или опровергнуть диагноз может врач по результатам УЗИ и КТГ.
Боли в области живота
С любой болью в животе лучше сразу обратиться к врачу. Конечно, чаще всего тянущая боль внизу не говорит о какой-то конкретной проблеме. Для первого и третьего триместров такая боль в большинстве случаев является нормальной. В начале беременности этому способствуют растягивающиеся мышцы и увеличивающаяся матка.
На поздних сроках такой болью могут проявляться тренировочные схватки. Однако диагноз должен ставить врач. Только он сможет распознать ту же угрозу выкидыша.
Если вы чувствуете, что живот болит, а особенно если болит иначе, не так как обычно, сразу же покажитесь гинекологу. Необходимо исключить угрозу прерывания беременности и другие осложнения беременности, почечную колику, острый аппендицит и заболевания желчного пузыря.
Так называемый тонус свойственно испытывать большинству женщин в первом триместре. Это естественно, ведь матка – мышечный орган, ему свойственны сокращения. В международных стандартах на ранних сроках с тонусом никак не принято бороться. Впрочем, если каменеть живот начинает постоянно, лучше показаться гинекологу.
Непрекращающаяся рвота
Жаловаться на тошноту и рвоту врачу нужно, если вы не в состоянии вести привычный для себя образ жизни. Даже если вас рвет по пять раз на дню, это далеко не всегда приводит к каким-то осложнениям. Если такое состояние мешает вам нормально жить, можно попробовать пройти курс капельниц после разрешения вашего врача-гинеколога.
Тошнота для большинства беременных – явление привычное. Однако если тошнота началась после 9 недель, то это тревожный симптом. Возможно, есть проблемы с органами желудочно-кишечного тракта (в частности, с желчным пузырем).
Боли при мочеиспускании
Воспаление мочеполовой системы далеко не так безопасно, как принято считать у беременных. Сам цистит, если он обнаружен вовремя и быстро вылечен, никак не отражается на состоянии плода. Но воспаление, начавшееся в мочеполовых путях, – не шутки. Это может привести к инфекционным осложнениям у плода, прерыванию беременности и послеродовым осложнениям.
Высокая температура
То есть, 38,5 градуса и выше. Такую температуру реально сбить, но для этого необходимо показаться врачу. Я сознательно не привожу список разрешенных препаратов во избежание самолечения. У нас почему-то считают, что многие лекарства абсолютно безопасны.
Как правило, самые "безопасные" на вид сиропы и свечи при беременности противопоказаны.
Если у вас обычное легкое ОРВИ с насморком и першением в горле, то, как правило, нужен покой и обильное питье. Организм сам в силах справиться с этим.
Если температура тела ниже 38,5 градуса, то обращаться к врачу нужно в том случае, если состояние сильно ухудшилось.
Повышенное давление и отеки
Сами по себе отеки возникают у 85 % беременных, это – обычное дело. Точно также не надо паниковать и при наборе веса в 20 килограммов. А вот преэклампсия встречается гораздо реже. Во время преэклампсии страдают сосуды, почки, печень, головной мозг и другие органы матери. Все это негативно отражается на здоровье малыша. Для того чтобы избежать неприятностей, нужно регулярно сдавать анализ мочи на наличие в нем белка (в норме быть не должно) и контролировать свое артериальное давление.
Принято считать, что в случае отеков нужно ограничивать себя в жидкости. Это большая ошибка! Отечность от этого не пропадет, а работа почек может нарушиться.
И жидкость, и белок должны регулярно поступать в ваш организм.
Падение
Если вы не сильно ударились и чувствуете, что ребенок шевелится с такой же интенсивностью, как и раньше, то – все в порядке. В большинстве случаев мышцы живота, матка и околоплодные воды хорошо защищают малыша при падениях матери.
Если же вы сильно переживаете по поводу случившегося, заметили новые выделения и боли, лучше успокоить себя и сделать УЗИ. В некоторых случаях безобидное падение может спровоцировать отслойку плаценты и даже преждевременные роды.
При падении старайтесь не вставать резко, чтобы не закружилась голова. Постарайтесь прийти в себя и оценить: что болит, насколько сильно. Если возникла резкая боль в животе, сразу вызовите скорую.