Самые опасные симптомы при беременности

Непрекращающаяся рвота

Жаловаться на тошноту и рвоту врачу нужно, если вы не в состоянии вести привычный для себя образ жизни. Даже если вас рвет по пять раз на дню, это далеко не всегда приводит к каким-то осложнениям. Если такое состояние мешает вам нормально жить, можно попробовать пройти курс капельниц после разрешения вашего врача-гинеколога.

Тошнота для большинства беременных – явление привычное. Однако если тошнота началась после 9 недель, то это тревожный симптом. Возможно, есть проблемы с органами желудочно-кишечного тракта (в частности, с желчным пузырем).

Боли при мочеиспускании

Воспаление мочеполовой системы далеко не так безопасно, как принято считать у беременных. Сам цистит, если он обнаружен вовремя и быстро вылечен, никак не отражается на состоянии плода. Но воспаление, начавшееся в мочеполовых путях, – не шутки. Это может привести к инфекционным осложнениям у плода, прерыванию беременности и послеродовым осложнениям.

Высокая температура

То есть, 38,5 градуса и выше. Такую температуру реально сбить, но для этого необходимо показаться врачу. Я сознательно не привожу список разрешенных препаратов во избежание самолечения. У нас почему-то считают, что многие лекарства абсолютно безопасны.

Как правило, самые "безопасные" на вид сиропы и свечи при беременности противопоказаны.

Если у вас обычное легкое ОРВИ с насморком и першением в горле, то, как правило, нужен покой и обильное питье. Организм сам в силах справиться с этим.

Если температура тела ниже 38,5 градуса, то обращаться к врачу нужно в том случае, если состояние сильно ухудшилось.

Повышенное давление и отеки

Сами по себе отеки возникают у 85 % беременных, это – обычное дело. Точно также не надо паниковать и при наборе веса в 20 килограммов. А вот преэклампсия встречается гораздо реже. Во время преэклампсии страдают сосуды, почки, печень, головной мозг и другие органы матери. Все это негативно отражается на здоровье малыша. Для того чтобы избежать неприятностей, нужно регулярно сдавать анализ мочи на наличие в нем белка (в норме быть не должно) и контролировать свое артериальное давление.

Принято считать, что в случае отеков нужно ограничивать себя в жидкости. Это большая ошибка! Отечность от этого не пропадет, а работа почек может нарушиться.

И жидкость, и белок должны регулярно поступать в ваш организм.

Падение

Если вы не сильно ударились и чувствуете, что ребенок шевелится с такой же интенсивностью, как и раньше, то – все в порядке. В большинстве случаев мышцы живота, матка и околоплодные воды хорошо защищают малыша при падениях матери.

Если же вы сильно переживаете по поводу случившегося, заметили новые выделения и боли, лучше успокоить себя и сделать УЗИ. В некоторых случаях безобидное падение может спровоцировать отслойку плаценты и даже преждевременные роды.