вторник, 13 марта 2018 г.
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  • Видео: этот лайфхак с накладными ресницами взорвал Facebook

Видео: этот лайфхак с накладными ресницами взорвал Facebook

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Иллюстративное фото

ФОТО: Scanpix

Хотите знать, как сделать так, чтобы накладные ресницы выглядели как настоящие? Видео, на котором визажист показывает простую технику, как сделать накладные ресницы более реалистичными, стал вирусным на Facebook.

20-летняя Палома Гарсия из Мексики просто распушила ресницы щеткой! Но ролик собрал более 14 миллионов просмотров и более 23 тысяч комментариев, сообщает Soulpost.ru.

Под постом девушки начали писать благодарственные комментарии, что этот лайфхак просто все меняет — и как это мы раньше не догадались?

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