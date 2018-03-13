Видео: этот лайфхак с накладными ресницами взорвал Facebook
13 марта 2018 г., 16:50
Хотите знать, как сделать так, чтобы накладные ресницы выглядели как настоящие? Видео, на котором визажист показывает простую технику, как сделать накладные ресницы более реалистичными, стал вирусным на Facebook.
20-летняя Палома Гарсия из Мексики просто распушила ресницы щеткой! Но ролик собрал более 14 миллионов просмотров и более 23 тысяч комментариев, сообщает Soulpost.ru.
Под постом девушки начали писать благодарственные комментарии, что этот лайфхак просто все меняет — и как это мы раньше не догадались?