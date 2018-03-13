Строго-настрого: пять ингредиентов, которых не должно быть в составе косметики

Силиконы (силоксаны). Чаще всего этот ингредиент можно встретить в декоративной косметике, средствах для волос и увлажняющих кремах. Как утверждают косметологи, силиконы безопасны, но могут нанести большой вред жирной и комбинированной коже лица. Силиконы способны закупоривать поры и за счет пленки, не дают коже дышать, пишет Lady.tochka.net.

Формальдегид. Этот ингредиент можно встретить в увлажняющих продуктах и средствах для волос. Также почти все средства для гигиены полости рта имеют в составе больше 0,1 % формальдегида. Вся остальная косметика (как уходовая, так и декоративная) содержит 0,2 % формальдегида. Как утверждают косметологи, в небольших дозах формальдегид может вызвать раздражение кожи и глаз. Поэтому перед покупкой любого бьюти-средства, тщательно изучи состав.

Парабены. Чаще всего этот компонент можно встретить у производителей шампуней, бальзамов и кондиционеров для волос. Парабены используют в уходовой косметике за кожей лица как самый надежный консервант. Во время использования косметики с парабенами этот ингредиент может вызвать гормональные нарушения. При длительном использовании парабены вызывают преждевременное старение кожи и способствует повреждению ДНК.

Пропиленгликоль. Этот компонент широко используется в солнцезащитных кремах, кондиционерах для волос и дезодорантах. Как утверждают косметологи, чаще всего пропиленгликоль "бьет" по нервной системе человека. При длительном использовании вызывает раздражения, способствует замедлению роста и деления клеток.