Строго-настрого: пять ингредиентов, которых не должно быть в составе косметики

Красивая этикетка и обещания - это всего лишь маркетинговый ход. Если ты хочешь выбрать действительно качественную косметику, как декоративную, так и уходовую, тебе нужно изучить их составы и компоненты.
Силиконы (силоксаны). Чаще всего этот ингредиент можно встретить в декоративной косметике, средствах для волос и увлажняющих кремах. Как утверждают косметологи, силиконы безопасны, но могут нанести большой вред жирной и комбинированной коже лица. Силиконы способны закупоривать поры и за счет пленки, не дают коже дышать, пишет Lady.tochka.net.
Формальдегид. Этот ингредиент можно встретить в увлажняющих продуктах и средствах для волос. Также почти все средства для гигиены полости рта имеют в составе больше 0,1 % формальдегида. Вся остальная косметика (как уходовая, так и декоративная) содержит 0,2 % формальдегида. Как утверждают косметологи, в небольших дозах формальдегид может вызвать раздражение кожи и глаз. Поэтому перед покупкой любого бьюти-средства, тщательно изучи состав.
Парабены. Чаще всего этот компонент можно встретить у производителей шампуней, бальзамов и кондиционеров для волос. Парабены используют в уходовой косметике за кожей лица как самый надежный консервант. Во время использования косметики с парабенами этот ингредиент может вызвать гормональные нарушения. При длительном использовании парабены вызывают преждевременное старение кожи и способствует повреждению ДНК.
Пропиленгликоль. Этот компонент широко используется в солнцезащитных кремах, кондиционерах для волос и дезодорантах. Как утверждают косметологи, чаще всего пропиленгликоль "бьет" по нервной системе человека. При длительном использовании вызывает раздражения, способствует замедлению роста и деления клеток.
Ароматизаторы и отдушки. Синтетические ароматизаторы делятся на три типа: парфюмерные, отдушки для мыла и косметические. Первые два ароматизаторы безопасны в использовании, а вот косметические могут быть вредны. Все дело в том, что чаще всего синтетические отдушки используют для того, чтобы подавить основной химический запах средства. Отдушки в составе любого средства могут вызвать аллергию, привести к астме и мигрени.