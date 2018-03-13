Как избавиться от комплексов в постели: эффективные советы

Я выгляжу непривлекательно и не возбуждаю его. Если он с тобой в постели, то ты его уже возбуждаешь, поверь. Да и если не познакомились где-то в клубе в пьяном угаре, то он успел тебя рассмотреть и понять, привлекаешь ты его или нет. Мужчины не рассматривают каждую нашу родинку или то, есть ли у тебя лишние два килограмма. Если вы в постели, значит, ты его заводишь, пишет Lady.tochka.net.

Если я не получу оргазм, то он подумает, что я фригидная. Некоторые женщины вообще не испытывают оргазм. Мы надеемся, что ты не входишь в их число, но все же получить его - нелегкое дело, особенно если вы знаете друг друга не слишком хорошо. Это дело наживное, ведь нужно узнать эрогенные зоны друг друга, перепробовать десятки поз, игрушек и мест для секса, чтобы понять, что именно нравится тебе и ему. Опытный и уверенный мужчина точно знает об особенностях женской психологии и физиологии. Кстати, если ты не получишь оргазм, то к нему тоже появится пара-тройка вопросов.

Ему не понравятся мои ласки и поведение в постели. Для чего людям дана способность разговаривать? "Кто же разговаривает во время секса", - подумаешь ты. Отвечаем - все нормальные люди. Правда, делать эту нужно уместно и правильно. Кричать: "Эй, не тереби их, открутишь" или "А давай повесим прищепку тебе на вот это, ну чего ты, весело же" не надо, если этот мужчина тебе пока нужен. Следи за его реакцией и эмоциями. Он обязательно даст знать, нравится ему что-то или нет. Вы не телепаты, чтобы угадывать мысли, поэтому просто говорите, показывайте жестами, как взрослые люди.

Я боюсь рассказать о своих желаниях и фантазиях. Не говори об этом ни в коем случае, вдруг он подумает, что ты человек и чего-то хочешь? Боже упаси! Если серьезно, то говорить о своих желаниях не только можно, но и нужно. Выбери подходящий момент и скажи, что, хочешь, к примеру, попробовать ролевую игру или намазывание взбитыми сливками. Вы должны доверять друг другу, а держать в себе желания - плохо. Вдруг ему тоже понравится?