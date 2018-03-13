Чтобы быть самой модной этой весной, надо купить одну вещь!

Меган Маркл еще не породнилась с британской королевской семьей, но уже задает тренды, как это делает Кейт Миддлтон. Почти каждая вещь, в которой экс-актриса выходит в свет, за несколько часов исчезает с полок бутиков. Чем не доказательство того, что к ее модному чутью стоит прислушиваться?

Меган Маркл ФОТО: MEGA/MEGA

В четверг, 8 марта, фотографы запечатлели Маркл в Бирмингеме в синем пальто J.Crew, черных брюках и белом свитере с большим воротом наподобие водолазки, пишет Rus.tvnet.lv.

Последняя вещь, на наш взгляд, — идеальный вариант для ранней весны: она теплая, уютная и одновременно очень стильная.

Модным редакторам удалось выведать марку свитера Меган — это AllSaints, однако подобные есть почти в каждой коллекции масс-маркет-брендов.