Названа женщина с самыми сексуальными губами: угадаете, кто это?

В Сети чуть ли не ежедневно появляются портреты идеальной, по мнению мужчин, женщины. Стройные ноги, длинные волосы, большие глаза и пухлые губы… Однако все это были всего лишь слова. На днях ученые внесли конкретику в этот вечный вопрос. Научно доказанный факт: самые сексуальные женщины - те, у которых верхняя губа равна по размеру нижней.