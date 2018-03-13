вторник, 13 марта 2018 г.
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  • Названа женщина с самыми сексуальными губами: угадаете, кто это?

Названа женщина с самыми сексуальными губами: угадаете, кто это?

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ФОТО: Scanpix

В Сети чуть ли не ежедневно появляются портреты идеальной, по мнению мужчин, женщины. Стройные ноги, длинные волосы, большие глаза и пухлые губы… Однако все это были всего лишь слова. На днях ученые внесли конкретику в этот вечный вопрос. Научно доказанный факт: самые сексуальные женщины - те, у которых верхняя губа равна по размеру нижней.

Согласно опросу, который был проведен среди пятисот шестидесяти пластических хирургов из разных стран, губы Скарлетт Йоханссон по праву могут называться самыми желанными в мире, потому что имеют пропорцию 1:1, пишет Rus.tvnet.lv.

Скарлетт Йоханссон.

ФОТО: TIZIANA FABI/AFP

Обладательницей привлекательных губ также считается и модель Рози Хантингтон-Уайтли.

Рози Хантингтон-Уайтли

ФОТО: Scanpix

А вот внешность Эммы

Эмма Уотсон

ФОТО: Scanpix

не соответствует канонам красоты, потому что ее верхняя губа не такая пухлая, как нижняя. А вы придерживаетесь какого мнения?

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