Уход за руками: шесть эффективных скрабов и масок для рук

Эффективными методами по уходу за руками являются питательные маски, а также отшелушивающие скрабы, которые вернут коже упругость, мягкость и ухоженность.

После использования маски и скраба кожа рук становится гладкой и шелковистой. Кроме того, улучшается кровоснабжение кожи, за счет чего становятся менее заметными пятна и морщинки. Использовать скраб и специальные маски нужно не менее 2 раз в неделю. Например, после маникюра нанести на влажную кожу рук скраб, плавно помассировать, смыть теплой водой и обязательно нанести легкий питательный крем, пишет Lady.tochka.net.

Кремово-сахарный скраб. Выдави на ладонь крем для рук. Добавь 1 ч.л. сахара и хорошо перемешай. После чего протирай руки полученной массой 2-3 мин. Затем смой теплой водой. Руки станут чистыми и мягкими.

Оливковый скраб. Смешай 1,5 ч.л. сахара с 1 ч.л. оливкового масла, добавь 2-3 капли эфирного масла гвоздики и лимона. Смешай ингредиенты на ладони, массируй этим скрабом руки 3-5 мин. После ополосни руки теплой водой.

Омолаживающая маска. Соедини 1 ст.л. меда с 1 ч.л. овсяной муки и 1 желтком. Полученную маску втирай в кожу рук, можно оставить на ночь, надев хлопчатобумажные перчатки.

Отбеливающая маска. Возьми 1 яичный белок и смешай с 1 ст.л. подсолнечного масла. Нанеси на руки и держи до образования корочки. Смой теплой водой. Маска хорошо отбеливает кожу рук.

Ванночка от трещин и заусениц. Возьми 50 г ромашки залей 1 стаканом горячего пива, держи на водяной бане 15 мин. После остуди, процеди. Погрузи руки в отвар на 10-15 мин., обсуши мягкой салфеткой.