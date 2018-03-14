Салат с креветками, авокадо и яйцом пашот

1. Креветки разморозить, очистить и помыть 2. На сковороде разогреть 2 ст. л. оливкового масла и обжарить креветки в течение 2-3 минут. Посолить и поперчить. 3. Авокадо почистить и удалить косточку. Нарезать мякоть кубиками. 4. Помидоры черри помыть и разрезать на 4 части. 5. Салатный микс помыть и обсушить, пишет Ivona.bigmir.net. 6. В чашку положить пищевую пленку, смазать растительным маслом и разбить в нее яйцо. Поднять края и завязать их, стараясь, чтобы в пленку попало как можно меньше воздуха. Привязать к палочке для суши или длинной ложке. Опустить в кастрюлю с кипящей водой так, чтобы яйцо не касалось дна. Варить 3-4 минуты. Аккуратно достать готовое яйцо из пленки. Повторить с оставшимся яйцом. 7. Красиво выложить на две тарелки все ингредиенты салата. Посолить и поперчить, полить лимонным соком и оставшимся оливковым маслом. Сверху положить яйцо пашот, посолить, украсить шнитт-луком и дольками лимона.