Шесть признаков, что отношения подошли к концу

Вы перестали общаться

Когда в вашем доме затихают разговоры и смех – это первый признак того, что все идет к финалу. Вы перестали спрашивать друг у друга, как прошел день? Что ж, готовьтесь к худшему. Если у вас произошла конфликтная ситуация, и вы, вместо того, чтобы обсудить ее, пытаетесь просто урегулировать свое сосуществование (кто и когда выносит мусор, какие продукты нужно купить в супермаркете и т.д.), то это плохой сигнал. Сейчас мы не говорим о парах, которые просто любят помолчать, эта тишина наполнена невыраженными чувствами и несказанными словами, пишет Ivona.bigmir.net.

Ваши разговоры полны сарказма

Есть и другой вариант, когда тишина была бы отличным выходом из ситуации. Любой разговор сводится к взаимным упрекам, замечаниям и саркастическим шуточкам? Наверное вы просто потеряли способность общаться. Пассивная агрессия, выраженная в “колючих“ комментариях, свидетельствует о больших проблемах в отношениях. Если вы не в состоянии справиться с ситуацией – идите к психологу.

Вы флиртуете с мужчинами

Даже если вы напрямую не изменяете своему партнеру с сексуальным сотрудником или бывшим, но постоянно мыслями возвращаетесь к этой идее, это признак того, что вы не удовлетворяете свои физические и эмоциональные потребности. Нет ничего страшного в невинном флирте, который может подогреть ваши отношения или поднять вашу самооценку, но если вы флиртуете, потому что несчастны – это совсем другой вопрос. Это сигнализирует о том, что вы не получаете того, что вам нужно в ваших отношениях.

Вы больше не так близки

Неважно, встречаетесь вы год или 10 лет, но ваши прикосновения говорят о том, что вам приятно и комфортно находится вдвоем. Держаться за руки, склонять голову ему на плечо, заключать друг друга в объятия, похлопывать по коленке – это то, что присуще всем парочкам. Если вы чувствуете дискомфорт или даже отвращение от прикосновений возлюбленного, это говорит о том, что ваши чувства умерли.

Вы отдаете предпочтение своим друзьям

Вести активную социальную жизнь – это очень важно, особенно в отношениях. Никто не заставляет вас замыкаться только на своем любимом, но если он для вас не в приоритете – это красный флажок. Еще один плохой знак, если вы стараетесь оттянуть время, чтобы позвонить своему партнеру или не отвечаете ему на смс. Это можно перевести так: “ты мне надоел“, “не хочу с тобой общаться“, “ты меня раздражаешь“.

Вы думаете о “я“, а не о “мы“