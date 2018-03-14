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Макияж может помешать женщине занять руководящий пост

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Юбка, фото иллюстративное

ФОТО: Scanpix

Шотландские ученые выяснили, что яркий макияж не соответствует общепринятому образу женщины, занимающей руководящую должность. По мнению большинства людей, женщина с таким макияжем не может быть хорошим лидером. Исследователи советуют придерживаться правила: чем выше занимаемая должность, тем меньше косметики следует наносить на лицо, рассказывает The Daily Mail.

Специалисты из Абертейского университета пригласили поучаствовать в фотосессии группу женщин. Все они должны были прийти в лабораторию без макияжа. Представительниц прекрасного пола сфотографировали, а затем попросили нанести макияж. Потом исследователи на компьютере создали 16 женских лиц с разным количеством макияжа, пишет Meddaily.ru.

После ученые попросили 168 человек, среди которых были и мужчины, и женщины, оценить фотографии. Участники сочли женщин с большим количеством макияжа неподходящими кандидатурами для высоких постов и выставили низкую оценку их лидерским качествам. Между тем, исследования, проведенные ранее, показали: макияж очень полезен для женщин. Он позволяет выглядеть моложе и привлекать больше внимания.

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