Макияж может помешать женщине занять руководящий пост

Шотландские ученые выяснили, что яркий макияж не соответствует общепринятому образу женщины, занимающей руководящую должность. По мнению большинства людей, женщина с таким макияжем не может быть хорошим лидером. Исследователи советуют придерживаться правила: чем выше занимаемая должность, тем меньше косметики следует наносить на лицо, рассказывает The Daily Mail.
Специалисты из Абертейского университета пригласили поучаствовать в фотосессии группу женщин. Все они должны были прийти в лабораторию без макияжа. Представительниц прекрасного пола сфотографировали, а затем попросили нанести макияж. Потом исследователи на компьютере создали 16 женских лиц с разным количеством макияжа, пишет Meddaily.ru.
После ученые попросили 168 человек, среди которых были и мужчины, и женщины, оценить фотографии. Участники сочли женщин с большим количеством макияжа неподходящими кандидатурами для высоких постов и выставили низкую оценку их лидерским качествам. Между тем, исследования, проведенные ранее, показали: макияж очень полезен для женщин. Он позволяет выглядеть моложе и привлекать больше внимания.