среда, 14 марта 2018 г.
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Русская туристка родила в Красном море

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Красное море

ФОТО: Valery Vvoennyy/PantherMedia / Valery Vvoennyy

Российская туристка отправилась на египетский курорт специально, чтобы родить ребенка прямо в море. Момент появления новоиспеченных матери и отца с малышом запечатлела местная жительница с балкона своей квартиры в Дахабе, что к северу от Шарм-эль-Шейха.

По словам автора фото Хади Хосни Эль Саид, пожилой мужчина на снимках — доктор, специализирующийся на родах в воде, пишет Soulpost.ru.

Смотрите фото ЗДЕСЬ!

На берегу родителей ждала, видимо, старшая дочь.

Египтянка выложила запечатленные моменты в сеть, и они быстро стали «вирусными», собрав тысячи комментариев и репостов.

Личность матери и дальнейшее состояние ребенка неизвестны.

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