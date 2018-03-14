Русская туристка родила в Красном море

Российская туристка отправилась на египетский курорт специально, чтобы родить ребенка прямо в море. Момент появления новоиспеченных матери и отца с малышом запечатлела местная жительница с балкона своей квартиры в Дахабе, что к северу от Шарм-эль-Шейха.