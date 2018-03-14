Русская туристка родила в Красном море
14 марта 2018 г., 12:49
Российская туристка отправилась на египетский курорт специально, чтобы родить ребенка прямо в море. Момент появления новоиспеченных матери и отца с малышом запечатлела местная жительница с балкона своей квартиры в Дахабе, что к северу от Шарм-эль-Шейха.
По словам автора фото Хади Хосни Эль Саид, пожилой мужчина на снимках — доктор, специализирующийся на родах в воде, пишет Soulpost.ru.
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На берегу родителей ждала, видимо, старшая дочь.
Египтянка выложила запечатленные моменты в сеть, и они быстро стали «вирусными», собрав тысячи комментариев и репостов.
Личность матери и дальнейшее состояние ребенка неизвестны.