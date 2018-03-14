Нигерийская секс-блогерша нашла оригинальный способ борьбы с прыщами

Секс-блогер из Нигерии Анджела Нвосу пришла к выводу, что в качестве средства, очищающего лицо от прыщей, женщины могут использовать сперму своих мужей. Об этом пишет издание Metro.

Девушка посоветовала после орального секса собрать определенное количество спермы своего партнера, намазав ею лицо. По словам популярной блогерши, у которой более 50 тысяч подписчиков, после такой процедуры прыщи быстро пропадают, передает Life.ru.

Специалисты подтвердили, что в сперме на самом деле содержатся полезные вещества. В частности, протеолитические ферменты ускоряют процесс отшелушивания мертвой кожи, а мочевина, цинковые соединения и аминокислоты обладают восстановительным эффектом для кожи человека.