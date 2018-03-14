Джоли рассказала, как принимает ванну вместе с детьми

Когда Джоли спросили, как она расслабляется, Анджелина сказала: «На самом деле никак. Я одна из тех людей. И меня бесит, когда люди говорят мне расслабиться. Я думаю, многие мамы на самом деле не отдыхают. И кое-как мы находим в этом удовольствие. В смысле, даже когда я пытаюсь принять ванну, все равно в итоге со мной купаются как минимум двое моих детей, и это так мило. Я бы ни на что это не променяла», пишет Soulpost.ru.

Что касается воспитания детей, Джоли уверена, что самое важное — это научить их ценить других, ведь, по ее словам, все худшее в мире идет от эгоизма и недостатка сострадания.

«Если ты живешь и думаешь только о себе и своих потребностях и желаниях, тогда это не только эгоистичная жизнь, но и в итоге окажется достаточно несчастной жизнью. Вот в чем причина всего плохого. Войны и враждебность, неприятие и бесчеловечность в этом мире идут от недостатка способности сострадать.