Пять признаков неминуемого развода, по мнению свадебных фотографов

Нежелание фотографироваться

Иногда фотографы проводят пробную фотосессию со своими клиентами до свадьбы. Это необходимо для того, чтобы понять, с каких ракурсов пара выглядит лучше и какие кадры хочет получить. Иногда один из партнеров может стесняться перед камерой. Это совершенно нормально. Такие встречи необходимы, чтобы прояснить такие моменты, пишет Soulpost.ru.

Однако есть много случаев, когда один из молодоженов не хочет идти на компромисс для партнера, выходит из себя во время свадьбы и отказывается участвовать в съемках. Такие люди даже угрожают фотографам. Фотографы говорят, что браки с подобными прецедентами длятся от силы несколько месяцев.

Психологи считают, что способность идти на компромиссы — основа долгосрочных отношений. Умение обсуждать проблемы и находить баланс может предотвратить развод.

Саркастические шутки

Многие фотографы стараются избегать фотографий, на которых жених или невеста выглядят плохо. Например, один из них тянет за волосы другого и угрожает ему тарелкой или чем-то еще. Да, возможно, такие ситуации происходят в семейной жизни, но свадьба — это праздник, на котором вы хотите запечатлеть лишь счастливые моменты, чтобы позже, просматривая снимки, получить от них положительные эмоции.

Фотографы добавляют людей, которые настаивают на таких фотографиях, в список потенциально разведенных. Разрезание торта занимает в их рейтинге особое место. Один из партнеров может бросить кусок торта в лицо другого человека, а последний попытается дать ему сдачи. Такие ситуации считаются тревожными сигналами для брака.

Сочетание таких факторов, как критика, презрение, негодование и оппозиция — это «рецепт развода».

Небольшое количество фотографий жениха и невесты вместе

Некоторые фотографы испытывают сложности с тем, чтобы заснять молодоженов вместе. Если в их арсенале слишком много фотографий жениха со своими друзьями, а невесты — с ее подругами, это признак грядущего развода.

Конечно, на гостей следует обращать внимание. Но, по словам фотографов, люди, которые действительно любят и уважают друг друга, во время свадьбы, да и после, должны держаться вместе.

Чрезмерная концентрация на самой свадьбе

Невесты делают это чаще. Когда она одержима идеей идеальной свадьбы любой ценой, она забывает, что есть еще один член команды — жених. В таких случаях фотографам приходится фотографировать невесту в ее 6 разных платьях и жениха, который скучает и устает, потому что его забыли.

Другая экстремальная ситуация — когда один из молодоженов пытается держать все под контролем. Он или она так зациклены на идеальной церемонии, что могут действовать очень резко по отношению к своему партнеру. Фотографы утверждают, что такие браки длятся не более 1-3 лет.

Психологи считают, что, если кто-то одержим идеей идеальной свадьбы, брак для него или нее — плохая затея. Вы всегда должны помнить, что праздник закончится, а после него начнется реальная семейная жизнь.

Свадебные речи

Фотографы часто улавливают момент, когда жених или невеста говорит речь с гримасой ужаса или стыда на лице. Например, один жених во время свадебной речи сказал, что, когда зарегистрировался на сайте знакомств, даже не надеялся, что найдет шеф-повара и уборщицу в одном лице.

Подобные речи означают, что брак не продлится долго.