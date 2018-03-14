среда, 14 марта 2018 г.
"В детстве я не умела улыбаться. Была настоящим зверьком — замкнутой, нелюдимой. В школе у меня даже подруг не было". Наталья Водянова
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Я любимая
Фигура
Здоровье
Интим
Мамочки
Семья и дом
Звездные дамы
Фэшн
К столу
  • Krasotka
  • Я любимая
  • Стартап по созданию белья для куннилингуса собрал в 25 раз больше, чем нужно

Стартап по созданию белья для куннилингуса собрал в 25 раз больше, чем нужно

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Девушка в нижнем белье. Фото иллюстративное.

ФОТО: Scanpix

На краудфандинговой платформе Indiegogo вместо необходимых $25 тысяч проект собрал более $600 тысяч. Похоже, что без такого белья женщины действительно не могут обойтись.

Трусы для куннилингуса придуманы, разумеется, с подачи женщин. Команда из 11 человек, девять из которых — представительницы прекрасного пола, создали проект Lorals, пишет Life.ru.

В описании говорится, что на идею их вдохновил личный опыт и опыт окружающих. По мнению представителей стартапа, женщины не всегда готовы заняться оральным сексом, ведь существует множество стесняющих факторов. Здесь и недоверие своему партнёру, и гигиена, и в целом ощущение дискомфорта...

«Lorals — это прочные, сверхтонкие и гарантирующие потрясающую чувствительность латексные трусы, надев которые, женщина может ощутить небывалую раскрепощённость и готовность к оральным экспериментам».

Читать также

Актуально

НАВЕРХ