Стартап по созданию белья для куннилингуса собрал в 25 раз больше, чем нужно

Трусы для куннилингуса придуманы, разумеется, с подачи женщин. Команда из 11 человек, девять из которых — представительницы прекрасного пола, создали проект Lorals, пишет Life.ru .

В описании говорится, что на идею их вдохновил личный опыт и опыт окружающих. По мнению представителей стартапа, женщины не всегда готовы заняться оральным сексом, ведь существует множество стесняющих факторов. Здесь и недоверие своему партнёру, и гигиена, и в целом ощущение дискомфорта...