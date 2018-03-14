Как перестать думать о мужчине, с которым расстались: ответ психолога

«Жила с мужчиной почти шесть лет. Он старше на десять лет. Жили на моей территории. Недостатков у него было много, но я закрывала на все глаза, так как он очень часто говорил мне о своей любви: «Ты женщина от и до», «Я тебя так люблю», «Я без тебя не смогу жить» и все в таком духе. Мы поругались, я его выгнала с вещами. Через два дня он запрыгнул в другую постель, потом в третью — да там и остался.

Во мне сейчас столько злобы и обиды, что хватит на десять жизней. Но самое страшное, с чем мне очень трудно справиться, несмотря на его предательство, это мысли. Я постоянно о нем думаю, где он, с кем, что делает. Мысленно спорю с ним, ругаюсь, мирюсь. Как выбросить все из головы? Хожу на фитнес, поменяла прическу, похудела.

А мысли роятся в моей голове, и конца не видно, как с этим справиться?»

Комментирует психолог:

«Вы сейчас переживаете настоящую утрату. Утрату важных для вас отношений. Да, в них было не все гладко, но они были ценны для вас.

Первое, что вам нужно сделать, — осознать эту потерю и признать значимость потери. Человек, с которым вы прожили почти шесть лет, был во многом вам дорог. Теперь рядом его нет. Он ушел. Он не с вами.

Второе — дайте себе разрешение на любые эмоции, на обиду, страх, отчаяние, злость. В злости, кстати, есть свой смысл, она «держит», не дает сломаться, разрушиться, потерять себя. Называйте свои чувства, говорите о них.

Теперь о ваших мыслях. Они выматывают и отбирают силы. Они отбирают у вас настоящее. Вы совершенно верно интуитивно ощущаете, что вести диалоги, спорить, ругаться и мириться с ушедшим человеком, абсолютно неполезно.

Диалоги — это продолжение отношений. Но в действительности отношений нет. Они закончились. Это очень больно, горько и тяжело. Но они закончились. Этого человека нет в вашей реальной жизни. Значит, и бесед с ним быть никаких не может.

Продолжая их вести, вы не признаете факт завершения отношений. Из мира реального вы перемещаетесь в мир иллюзорный, гипотетический, виртуальный. Вы застреваете в том, чего нет.