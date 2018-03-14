Шесть неожиданных причин, почему кожа стала слишком сухой

Ты используешь неправильные спреи

Спреи, фиксирующие макияж, не всегда хорошее решение в холодное время года (или если у тебя чувствительная кожа). В них часто содержится спирт, именно он позволяет косметике держаться на лице дольше, но он же провоцирует раздражения и сухость. Так что внимательно следи за составом и выбирай увлажняющие компоненты (к примеру, пентилен гликоль или алоэ), пишет Lady.mail.ru.

Впрочем, спирт встречается и в некоторых продуктах ухода, например, в тонике. Не игнорируй этикетки на банках.

В твои средства входит ретинол

Ты наверняка в курсе, что ретинол — мощнейший игрок бьюти-индустрии, который активизирует выработку коллагена и эластина. Его часто добавляют в средства против морщин и акне. Но именно этот компонент в больших количествах способен вызвать сухость и раздражение на лице. Если ты заметила, что твоя кожа стала шелушиться под воздействием ретинола, попробуй использовать его раз в три дня, а в перерыве наноси глубоко увлажняющие кремы.

Во всем виновато средство для умывания

Идем дальше по составам. Твое средство для умывания тоже может содержать что-то запретное. Например, салициловую или гликолевую кислоты. Нет, сами по себе эти ингредиенты неплохи, чаще всего их прописывают тем, кто борется с прыщами и угрями на лице. Их можно использовать, но чередовать с более мягкими, кремообразными средствами. В составе может значиться гиалуроновая кислота — вот она точно дискомфорта никакого не доставит.

Ты выбираешь матирующую декоративную косметику

Это относится к пудрам и тональным средствам. Вообще самый лучший способ предотвратить сухость — это брать жидкие кремообразные текстуры с эффектом сияния. Визажисты, кстати, советуют наносить такие средства спонжем (надеемся, ты знаешь, как правильно использовать его), кисти же могут усилить проблему шелушения.

Ты слишком часто используешь маски для лица

Недаром производители пишут на этикетке, что маски нужно использовать 1—2 раза в неделю. Если ты делаешь это слишком часто, то мешаешь естественному процессу увлажнения кожи. В частности, сухость могут вызывать древесный уголь и глина в составе, так что советуем сменить их на аминокислоты.

Ты боишься использовать скраб