Если тебе некомфортно делать с ним эти девять вещей, вы не должны быть вместе

1. Целоваться по утрам

Если твоему бойфренду не нравится твое утреннее дыхание, это достаточно справедливо (может тебе и его не нравится), но это не значит, что он должен отказываться целовать тебя, когда вы только просыпаетесь. Если ты хочешь такой близости, но чувствуешь, что он оттолкнет тебя, пора все переоценить, передает Soulpost.ru.

2. Есть столько, сколько ты хочешь

Если ты следишь за тем, что ты ешь и сколько, пока твой парень рядом, это плохо. Он не должен судить о тебе по тому, сколько калорий ты потребляешь. Не бойся есть то, что ты хочешь и сколько хочешь.

3. Смеяться так громко, как ты хочешь

Не позволяй твоему парню стыдить тебя за то, как ты смеешься. Ты наслаждаешься жизнью и не боишься быть такой, какая ты есть.

4. Ужасно плакать, когда тебе нужно дать выход эмоциям

Если ты не можешь поплакать перед своим партнером, тогда почему ты с ним? Он должен быть твоей главной жилеткой, в которую всегда можно поплакаться. Может поначалу тебе будет неловко, но ты не должна переживать, что после этого он будет любить тебя меньше или по-другому на тебя смотреть, потому что ты такая эмоциональная.

5. Быть странной

У каждого есть странные и дикие стороны. Если ты не можешь выражать их в отношениях, тогда в чем их смысл? Ты должна чувствовать себя достаточно комфортно со своим человеком, чтобы иногда быть странной и озвучивать свои безумные мысли. Именно это делает тебя и ваши отношения особенными.

6. Раздражаться

Это неизбежно, так что он должен нормально к этому относиться, если только это не происходит постоянно. Конечно, ты не должна плохо с ним обращаться, но если ты случайно сорвалась на него, он должен понимать это.

7. Говорить то, что ты думаешь

Ты не должна бояться поделиться сокровенным со своим мужчиной. Он должен хотеть услышать все, что ты хочешь сказать, даже если это ему не понравится. Именно так вы узнаете друг друга и учитесь понимать.

8. Делиться своими чувствами

Если ты боишься рассказать своему мужчине о своих чувствах к нему, потому что он может не ответить взаимностью, тогда пора подумать, почему ты с ним.

9. Не бриться