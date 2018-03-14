Как вернуть свой цвет волос: лучшие способы

И после многих экспериментов многие девушки возвращаются снова к своему родному цвету волос. А тут уже предстоит задача не из легких, ведь на восстановления цвета нужно потратить не только уйму средств, но и времени, пишет Lady.tochka.net.

Поэтому, если ты в поисках ответа на самый популярный вопрос: как восстановить свой цвет после окрашиваний в разные оттенки, тогда читай наши лучшие советы.

Чтобы вернуть натуральный оттенок, ты должна убрать с волос краску. Поэтому многие стилисты рекомендуют осветление. Эта процедура обычно делается низкопроцентным раствором перекиси и осветлителя, смешанных с шампунем. Попроси своего парикмахера аккуратно промыть им волосы, и он немного изменит цвет твоей шевелюры. Такой способ менее разрушителен для твоих локонов нежели использование эмульсии для удаления стойких красок.

Как только волосы немного осветлились, тебе стоит вернуть тон, близкий к натуральному. Прежде всего парикмахер должен нейтрализовать нежелательные рыжие, красные, медные и другие оттенки с помощью качественного корректора, чтобы волосы перебрали нейтральный оттенок.

Для натуральных блондинок стилисты рекомендуют постепенное колорирование, которое наносит минимальный вред прядям и позволяет вернуть естественный блонд после нескольких процедур. Потом, конечно, же стоит забыть о красках и начать отращивать свой натуральный цвет волос.

Если ты много лет красила волосы в рыжие оттенки, и сейчас ты мечтаешь о своем натуральном цвете волос, тогда тебе нужно воспользоваться эмульсией для удаления стойких красок. После того, как парикмахер уберет рыжий пигмент, нужно окрасить волосы в цвет, близкий к натуральному и отращивать волосы, не подкрашивая их.

Если ты блондинка и хочешь снова стать брюнеткой, тебе необходимо использовать цвет, очень похожий на твой естественный по тону и глубине, и закрасить концы в золотистый цвет или оттенок молочного шоколада: всегда стоит добавлять теплоты на кончики, чтобы цвет не выглядел слишком мрачно и вяло.