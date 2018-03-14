Как вернуть свой цвет волос: лучшие способы

Все мы девушки часто увлекаемся с покраской волос. Даже самая щадящая краска способна в прямом смысле слова "убивать" волосы. Красящий пигмент рушит структуру волоса, тем самым превращая наши локоны в нечто похожее на мочалку.
И после многих экспериментов многие девушки возвращаются снова к своему родному цвету волос. А тут уже предстоит задача не из легких, ведь на восстановления цвета нужно потратить не только уйму средств, но и времени, пишет Lady.tochka.net.
Поэтому, если ты в поисках ответа на самый популярный вопрос: как восстановить свой цвет после окрашиваний в разные оттенки, тогда читай наши лучшие советы.
Чтобы вернуть натуральный оттенок, ты должна убрать с волос краску. Поэтому многие стилисты рекомендуют осветление. Эта процедура обычно делается низкопроцентным раствором перекиси и осветлителя, смешанных с шампунем. Попроси своего парикмахера аккуратно промыть им волосы, и он немного изменит цвет твоей шевелюры. Такой способ менее разрушителен для твоих локонов нежели использование эмульсии для удаления стойких красок.
Как только волосы немного осветлились, тебе стоит вернуть тон, близкий к натуральному. Прежде всего парикмахер должен нейтрализовать нежелательные рыжие, красные, медные и другие оттенки с помощью качественного корректора, чтобы волосы перебрали нейтральный оттенок.
Для натуральных блондинок стилисты рекомендуют постепенное колорирование, которое наносит минимальный вред прядям и позволяет вернуть естественный блонд после нескольких процедур. Потом, конечно, же стоит забыть о красках и начать отращивать свой натуральный цвет волос.
Если ты много лет красила волосы в рыжие оттенки, и сейчас ты мечтаешь о своем натуральном цвете волос, тогда тебе нужно воспользоваться эмульсией для удаления стойких красок. После того, как парикмахер уберет рыжий пигмент, нужно окрасить волосы в цвет, близкий к натуральному и отращивать волосы, не подкрашивая их.
Если ты блондинка и хочешь снова стать брюнеткой, тебе необходимо использовать цвет, очень похожий на твой естественный по тону и глубине, и закрасить концы в золотистый цвет или оттенок молочного шоколада: всегда стоит добавлять теплоты на кончики, чтобы цвет не выглядел слишком мрачно и вяло.
Не впадай в панику, если ты увидишь после нескольких недель посветлевшие пряди. Светлые волосы нужно достаточно напитать темным пигментом, чтобы он после помывки не вымывался. Стилисты рекомендуют после первого окрашивания провести через две недели второе, таким же цветом, чтобы закрепить результат.