Длинные волосы проще всего отрастить весной

Тем, кто мечтает о длинных здоровых волосах, следует прислушаться к советам трихологов. Специалисты утверждают, что весной волосы растут быстрее – это время года оптимально подходит для того, чтобы за счет несложных процедур сделать прическу более густой и длинноволосой.
Женщины нередко жалуются на то, что у них не получается отрастить длинные волосы, - но весна может принести позитивные перемены в этом плане. Весной просыпается вся природа, этот же биологический закон относится и к фолликулам волос, пишет МедикФорум, который проанализировал имеющиеся данные, представленные трихологами.
В частности, трихолог Инга Земите подтвердила, что весной надо активно пользоваться возможностью отрастить волосы. По словам специалиста, в недавнем исследовании ученые пришли к выводу, что времена года влияют на процессы роста и выпадения волос не меньше, чем генетика, стрессы и питание.
Земите дала советы, которые помогут «обновить» шевелюру, сделать ее более густой и здоровой на вид.
Не усердствовать с уходом. Например, не расчесывать мокрые волосы и в целом не расчесываться часто. Не стоит думать, что волосы от этого быстрее растут, - наоборот, так быстрее можно повредить структуру волос и сделать их более ломкими.
Для роста волос важно достаточное потребление белков. Также в рационе должно быть много продуктов, в которых содержатся цинк и железо.
Ошибка – думать, что чем чаще стричься, тем быстрее будут расти волосы. Максимум за год волосы станут длиннее на 18 мм, и это при условии здоровой генетики и грамотного ухода.
«Вот что на самом деле может благоприятно сказаться на процессе роста, так это регулярный массаж головы. Так что делайте массаж и включите в рацион вышеупомянутые продукты. Когда закончится весна, может будет оценить результат», - резюмировала эксперт.