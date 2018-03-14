Длинные волосы проще всего отрастить весной

Женщины нередко жалуются на то, что у них не получается отрастить длинные волосы, - но весна может принести позитивные перемены в этом плане. Весной просыпается вся природа, этот же биологический закон относится и к фолликулам волос, пишет МедикФорум, который проанализировал имеющиеся данные, представленные трихологами.

В частности, трихолог Инга Земите подтвердила, что весной надо активно пользоваться возможностью отрастить волосы. По словам специалиста, в недавнем исследовании ученые пришли к выводу, что времена года влияют на процессы роста и выпадения волос не меньше, чем генетика, стрессы и питание.

Земите дала советы, которые помогут «обновить» шевелюру, сделать ее более густой и здоровой на вид.

Не усердствовать с уходом. Например, не расчесывать мокрые волосы и в целом не расчесываться часто. Не стоит думать, что волосы от этого быстрее растут, - наоборот, так быстрее можно повредить структуру волос и сделать их более ломкими.

Для роста волос важно достаточное потребление белков. Также в рационе должно быть много продуктов, в которых содержатся цинк и железо.

Ошибка – думать, что чем чаще стричься, тем быстрее будут расти волосы. Максимум за год волосы станут длиннее на 18 мм, и это при условии здоровой генетики и грамотного ухода.