В моду входит самый экстремальный способ носить бриллианты

На днях западные СМИ обратили внимание на ювелирную тенденцию, которую подхватили крайне отчаянные девушки. Как оказалось, носить кольца традиционным способом уже не модно. Теперь, чтобы прослыть истинной модницей, нужно… делать пирсинг пальцев. Украшений, которые создают для этих целей ювелирные мастера, существует немало, так что разгуляться есть где, пишет Rus.tvnet.lv.

Смелый тренд особенно понравился невестам — вместо того, чтобы носить подаренное возлюбленным помолвочное кольцо, они теперь вживляют в кожу бриллианты.

Выглядит это впечатляюще, однако, прежде чем решиться на подобный шаг, подумайте: в случае развода шрам от такого пирсинга, скорее всего, придется сводить в кабинете у пластического хирурга.

A post shared by Patrycja Nowak (@patrysiekk) on Feb 22, 2018 at 4:40am PST

A post shared by Piercinger (@piercinger_bursa) on Feb 7, 2018 at 10:02am PST