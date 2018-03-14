В моду входит самый экстремальный способ носить бриллианты

Если вы находитесь в поиске необычных украшений, остановитесь! Среди настоящих модниц набирает популярность тренд, который изменит ваше представление о том, как надо носить драгоценности.
На днях западные СМИ обратили внимание на ювелирную тенденцию, которую подхватили крайне отчаянные девушки. Как оказалось, носить кольца традиционным способом уже не модно. Теперь, чтобы прослыть истинной модницей, нужно… делать пирсинг пальцев. Украшений, которые создают для этих целей ювелирные мастера, существует немало, так что разгуляться есть где, пишет Rus.tvnet.lv.
Смелый тренд особенно понравился невестам — вместо того, чтобы носить подаренное возлюбленным помолвочное кольцо, они теперь вживляют в кожу бриллианты.
Выглядит это впечатляюще, однако, прежде чем решиться на подобный шаг, подумайте: в случае развода шрам от такого пирсинга, скорее всего, придется сводить в кабинете у пластического хирурга.