Быть одиноким полезно для фигуры, доказало исследование

Романтика – это не только ужин при свечах дома вечером или в любимом ресторане. Днем тоже можно устроить себе праздник на природе.

Если человек находится в отношениях, у него повышен риск набора веса. Как показали девятилетние наблюдения Центрального университета Квинсленда более чем за 15000 человек, люди в отношениях на одну пятую реже имели нормальный вес по сравнению с одинокими, разведенными или овдовевшими индивидами. При этом, передает IOL.co.za, пары потребляют больше фруктов, овощей, реже курят и злоупотребляют спиртным. Несмотря на это, проблемы с весом есть. Значит, набирать вес заставляет что-то другое.