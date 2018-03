Versace отказался от использования натурального меха

17 декабря 2017 года об отказе от использования меха заявила американская компания Michael Kors, решение коснется и британской марки Jimmy Choo, которая была куплена Michael Kors в июле более чем за 1,1 миллиарда долларов. Решение было принято после встречи с представителями организации по защите прав животных PETA (People for the Ethical Treatment of Animals, «Люди за этичное обращение с животными»).