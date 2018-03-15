Слава Зайцев провел свой последний показ мод

По словам модельера, он не собирается завершать карьеру, но устраивать сезонные показы больше не будет, сообщает Lenta.ru.

Слава (Вячеслав Михайлович) Зайцев — российский модельер, уроженец города Иваново, выпускник Московского текстильного института. Эскизы первой коллекции, созданной им для экспериментально-технической швейной фабрики Мособлсовнархоза, были опубликованы в журнале Paris Match, и Зайцева узнали за границей. Работал в Доме моделей одежды на Кузнецком Мосту, руководил фабрикой индпошива №19.