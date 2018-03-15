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Слава Зайцев провел свой последний показ мод

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Вячеслав Зайцев

ФОТО: Scanpix

Модельер Слава Зайцев провел последний в своей карьере показ мод. Показ коллекции осень-зима 2018-2019 прошел в рамках Недели моды Mercedes Benz Fashion Week Russia (MBFWR) и был приурочен к 80-летию Зайцева. Он совместил его со специальным ретроспективным шоу.

По словам модельера, он не собирается завершать карьеру, но устраивать сезонные показы больше не будет, сообщает Lenta.ru.

Слава (Вячеслав Михайлович) Зайцев — российский модельер, уроженец города Иваново, выпускник Московского текстильного института. Эскизы первой коллекции, созданной им для экспериментально-технической швейной фабрики Мособлсовнархоза, были опубликованы в журнале Paris Match, и Зайцева узнали за границей. Работал в Доме моделей одежды на Кузнецком Мосту, руководил фабрикой индпошива №19.

После распада СССР открыл собственный модный дом и школу моделей. Основал несколько дизайнерских конкурсов, в том числе конкурс профессиональных модельеров имени Надежды Ламановой. Академик Российской академии художеств (2007), народный художник России (2006), лауреат Государственной премии России (1996).

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