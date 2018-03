Можно стать счастливее, если говорить веселым голосом

Тон собственного голоса может влиять на наше настроение. К такому выводу пришла международная группа ученых, чья работа была опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Исследователи разработали способ, позволяющий искусственно менять эмоциональное состояние людей, меняя высоту звучания их голосов.