Можно стать счастливее, если говорить веселым голосом

Тон собственного голоса может влиять на наше настроение. К такому выводу пришла международная группа ученых, чья работа была опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Исследователи разработали способ, позволяющий искусственно менять эмоциональное состояние людей, меняя высоту звучания их голосов.
Как поясняют авторы исследования, мы реагируем на тон своего голоса так же, как и на тон голоса других людей — пугаемся, если слышим в нем страх или гнев, и разделяем радость, если голос кажется счастливым, пишет Lady.mail.ru.
Ученые полагают, что выявленный ими феномен можно использовать в терапевтических целях, применяя созданную ими цифровую платформу для изменения голоса.
Например, при депрессии пациент может вслух рассказывать о каких-то позитивно окрашенных событиях своей жизни, а его голос при этом будет искусственно модифицирован и станет более веселым и счастливым, чем на самом деле. Таким образом настроение пациента заметно улучшится.