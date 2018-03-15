Можно стать счастливее, если говорить веселым голосом

Как поясняют авторы исследования, мы реагируем на тон своего голоса так же, как и на тон голоса других людей — пугаемся, если слышим в нем страх или гнев, и разделяем радость, если голос кажется счастливым, пишет Lady.mail.ru.

Ученые полагают, что выявленный ими феномен можно использовать в терапевтических целях, применяя созданную ими цифровую платформу для изменения голоса.