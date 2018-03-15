Отец придумал забавный способ, как самому «кормить грудью» дочку

Предложенный американцем Энтони Фэйворсом гениальный по своей простоте лайфхак восхитил пользователей соцсетей.
У Энтони и его жены пятеро детей, поэтому оба родителя работают и сидят с детьми по очереди. Все бы ничего, но младшая дочка, 10-месячная Лилиана, с рождения – на грудном вскармливании, и не признает бутылочек, передает Deti.mail.ru.
Однажды, когда девочке было пять месяцев, Энтони в свое дежурство совершенно отчаялся ее накормить. Малышка хватала ручками его за грудь и заходилась в плаче при виде бутылочки. И тут папе пришла в голову отличная идея – он сделал небольшой разрез на своей футболке как раз, продел в него соску бутылочки со сцеженным грудным молоком, взял Лилиану на руки, – и девочка наконец поела.
«Жена потом не могла поверить, что я испортил дорогую футболку. Но я в тот момент об этом не думал. Мне надо было накормить ребенка», – рассказал Энтони в интервью The Daily Mail. По его словам, в первый момент Лилиана отнеслась с подозрением к внезапно образовавшемуся у папы молочному соску, но когда он выдавил немного молока ей в ротик, она распробовала знакомый вкус и успокоилась. «Я тогда почувствовал себя самым лучшим папой на свете», – вспоминает Энтони.
С тех пор мужчина всегда применяет «функциональную грудь», как он называет свое изобретение, когда остается с Лилианой. Девочка очень любит, когда папа «кормит ее грудью», а папе это позволяет почувствовать близость с дочкой.
Энтони выложил видео, демонстрирующее процесс «грудного вскармливания» Лилианы, в соцсети, и ролик быстро стал вирусно популярным, им поделились почти 200 тысяч раз. Родители восхищаются креативностью Энтони и его преданностью семье, а также поражаются, что такой простой способ не пришел в голову им самим.