Отец придумал забавный способ, как самому «кормить грудью» дочку

У Энтони и его жены пятеро детей, поэтому оба родителя работают и сидят с детьми по очереди. Все бы ничего, но младшая дочка, 10-месячная Лилиана, с рождения – на грудном вскармливании, и не признает бутылочек, передает Deti.mail.ru.

Однажды, когда девочке было пять месяцев, Энтони в свое дежурство совершенно отчаялся ее накормить. Малышка хватала ручками его за грудь и заходилась в плаче при виде бутылочки. И тут папе пришла в голову отличная идея – он сделал небольшой разрез на своей футболке как раз, продел в него соску бутылочки со сцеженным грудным молоком, взял Лилиану на руки, – и девочка наконец поела.

«Жена потом не могла поверить, что я испортил дорогую футболку. Но я в тот момент об этом не думал. Мне надо было накормить ребенка», – рассказал Энтони в интервью The Daily Mail. По его словам, в первый момент Лилиана отнеслась с подозрением к внезапно образовавшемуся у папы молочному соску, но когда он выдавил немного молока ей в ротик, она распробовала знакомый вкус и успокоилась. «Я тогда почувствовал себя самым лучшим папой на свете», – вспоминает Энтони.

С тех пор мужчина всегда применяет «функциональную грудь», как он называет свое изобретение, когда остается с Лилианой. Девочка очень любит, когда папа «кормит ее грудью», а папе это позволяет почувствовать близость с дочкой.