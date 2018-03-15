Как уменьшить частоту срыгиваний у ребенка

Когда малыш сосет молоко, оно сначала попадает в пищевод, а уже потом – в желудок. Между желудком и пищеводом есть кольцо, которое препятствует забросу пищи – нижний пищеводный сфинктер. Иногда этот сфинктер смыкается не полностью и содержимое желудка попадает в пищевод. Врачи называют это специальным термином – гастроэзофагеальный рефлюкс (ГЭР), пишет Deti.mail.ru.

Если младенец с нечастыми срыгиваниями хорошо набирает вес и съедает достаточное количество молока, у него неосложненный рефлюкс. У 90% детей он проходит сам к двум годам.

Лечение детей с неосложненным рефлюксом не проводится. Использование препаратов для снижения кислотности желудочного сока для них неэффективно.

Как уменьшить частоту срыгиваний

Многие дети срыгивают потому, что заглатывают воздух при сосании груди. С воздухом может выйти и часть пищи, иногда – значительная часть.

Обратите внимание, как вы прикладываете младенца к груди. При неправильном захвате соска ребенок заглатывает много воздуха и это само по себе может провоцировать последующие срыгивания.

Малышей, которые срыгивают достаточно часто, следует держать во время кормления под углом в 45 градусов. Так они меньше заглатывают воздух. После кормления их лучше оставлять в том же положении. Именно поэтому не рекомендуется носить детей «столбиком».

Не выкладывайте ребенка раньше времени на живот. Пусть он перевернется сам.

Малышей на искусственном вскармливании следует кормить маленькими порциями. Важно следить за тем, чтоб ребенок не переедал.

Убрать из рациона кормящей матери молоко, масло, сметану и другие продукты, которые содержат молоко, причем не только коровы, но и других млекопитающих, а также соевые продукты. Если через две недели частота срыгиваний уменьшится, то целесообразно придерживаться этой диеты до 12-18 месяцев. После этого возраста у большинства детей развивается толерантность к белкам коровьего молока. Смесь для детей на искусственном вскармливании не должна содержать молоко и сою. Оптимально использовать гидролизаты.

Если к полутора-двум годам симптомы не идут на спад, это повод обратиться к педиатру.

Если младенец плохо набирает вес

При частых эпизодах рефлюкса и большого объема срыгиваемой пищи может развиться гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ). При этом состоянии кислое содержимое желудка повреждает пищевод, который не приспособлен к кислой среде.

Основные признаки ГЭРБ у детей в возрасте до года: малыш отказывается от еды, плохо набирает вес, часто плачет и выгибает шею и спину, как от боли; аспирация (вдыхание) частичек еды во время срыгиваний; рвота фонтаном; частый кашель без признаков вирусной инфекции. У ребенка должно быть несколько перечисленных симптомов одновременно. Также в диагностике могут помочь рентгенологическое и эндоскопическое исследования.

Самыми изученными и безопасными для детей являются два препарата

Любое медикаментозное лечение у малышей должен подбирать врач. В большинстве случаев, терапия включает использование препаратов, которые снижают кислотность желудочного сока. Но эффективность и безопасность данного метода лечения и этих препаратов у малышей до года изучена мало. Именно поэтому этот вид лечения должен назначаться только врачом и тщательно контролироваться.