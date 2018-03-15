Пара сэкономила на свадьбе и наняла оператором свою собаку. Пес заснял такие кадры, что профи не под силу

То, что некоторые люди берут вместо свидетелей своих домашних питомцев или даже лам (которые на свадьбе довольно мило смотрятся в шляпках), уже не новость. Поэтому с первого взгляда история австралийской пары Сэма и Рис Бланч, которая именно так и сделала, может не показаться кому-то из ряда вон выходящей, пишет Medialeaks.ru.

Как рассказали изданию Metro молодожены, никто из их полсотни приглашенных гостей не удивился, узнав, кто будет шаферами и подружками невесты. Хотя люди-свидетели тоже на торжестве присутствовали, их единственное предназначение было — следить за собаками.

«Мы хотели, чтобы вся наша семья участвовала в свадьбе, а собаки — это часть нашей семьи и нашей жизни. Вся свадьба, можно сказать, была построена так, чтобы они стали ее главными героями», - сказала невеста.

Но пара пошла немного дальше, чем просто сделать из своих питомцев свидетелей. Они дали одной из своих собак очень ответственное задание: снимать свадьбу на видео. Оператора звали Джордж, его порода — бордер-колли, а возраст — 11 лет.

Стоит отметить, что Джордж от рождения не слышит — но это совершенно не помешало ему выполнять свои обязательства. Хозяева закрепили на спине у пса GoPro, и тот все торжество ловко сновал между гостями, улавливая самые важные моменты с таких ракурсов, которые обычным профи и не снились.

Конечно, со стороны Джорджа было бы несправедливым не дать хозяевам поучаствовать в создании их собственного свадебного видео, поэтому Сэм и Рис все-таки приложили руку к монтажу. И вот что у них получилось.

Так пара не только оригинальным образом запечатлела уникальный момент в своих отношениях, но и сэкономила на услугах видеооператора. Впрочем, не только на них. Локацию для свадьбы молодожены выбрали на Airbnb, за музыкальное сопровождение отвечал уличный артист, на напитки было потрачено лишь 150 долларов (около восьми тысяч рублей), а праздничный стол состоял из 25 веганских пицц.

Кажется, новобрачные умудрились сэкономить даже на обуви, потому что всю церемонию они ходили босиком.