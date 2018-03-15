Ученые: ожирение препятствует терапии рака молочной железы

В то же время у более чем 65 % пациентов, страдающих от онкологии молочной железы, имеется избыточный вес, что усугубляет данную ситуацию. Из-за ожирения увеличивается число воспалительных факторов, включая таковые роста эндотелия сосудов (VEGF), и это способствует устойчивости к ним.

Американские специалисты проанализировали результаты, полученные при клиническом исследовании около 100 пациентов с диагнозом рак молочных желез. Оказалось, лечение анти-VEGF оказалось действенным лишь для меньшинства, а у испытуемых с ожирением в три раза чаще встречались опухоли больших размеров. Помимо этого, в образцах новообразований у больных с избыточной массой тела наблюдалось уменьшение количества сосудов, что также, по мнению ученых, препятствовало терапии.