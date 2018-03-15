Ученые: ожирение препятствует терапии рака молочной железы

Научные сотрудники Массачусетской общей больницы в США объяснили бесполезность ингибиторов ангиогенеза во время лечения рака молочной железы наличием у пациента ожирения. Данное заболевание препятствует терапии, считают ученые.
В то же время у более чем 65 % пациентов, страдающих от онкологии молочной железы, имеется избыточный вес, что усугубляет данную ситуацию. Из-за ожирения увеличивается число воспалительных факторов, включая таковые роста эндотелия сосудов (VEGF), и это способствует устойчивости к ним.
Американские специалисты проанализировали результаты, полученные при клиническом исследовании около 100 пациентов с диагнозом рак молочных желез. Оказалось, лечение анти-VEGF оказалось действенным лишь для меньшинства, а у испытуемых с ожирением в три раза чаще встречались опухоли больших размеров. Помимо этого, в образцах новообразований у больных с избыточной массой тела наблюдалось уменьшение количества сосудов, что также, по мнению ученых, препятствовало терапии.
Для профилактики ожирения, прежде всего, надо следить за своим питанием, сообщили эксперты для портала МедикФорума. Помимо калорийности, необходимо обращать внимание на часы приема пищи и обстановку, которая должна быть спокойной, нельзя питаться «на ходу». Также важна двигательная активность. Малоподвижный образ жизни – спутник избыточной массы тела. Диета должна быть обязательно согласована с квалифицированным медспециалистом – любые «эксперименты» над своим организмом чреваты впоследствии ответными реакциями от него в виде еще большего запаса жира, которое будет откладываться «в резерв» на случай очередного голодания.