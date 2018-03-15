Фотограф из Кении превратил молодых бездомных в пару фотомоделей

Мучири Фреймс — фотограф из Найроби, столицы Кении. В честь Дня cвятого Валентина он подыскивал себе какой-нибудь проект. До Африки пока еще не дошла новая мода отмечать этот день в одиночку. Нужна была счастливая история любви. Решение пришло случайно: Мучири познакомился с известным в его районе бездомным по имени Сэмми по кличке Блэки. Он живет на улице уже давно, сообщает Medialeaks.ru.

Фотограф и нищий разговорились. Мучири спросил Сэмми, бывал ли тот когда-нибудь влюблен. И тогда Сэмми неожиданно рассказал ему о своей подружке, пишет BoredPanda. Они познакомились на улицах Найроби — женщина тоже была бездомной, дружба вскоре переросла в нечто большее.

Мучири так впечатлил этот рассказ, что он попросил Сэмми познакомить его со своей девушкой и предложил им расклад: он устроит для них один особенный день, сводит в салон красоты, красиво оденет и устроит фотосессию. Конечно, бездомные согласились.

Сначала Мучири снимал Сэмми и его подругу в естественной среде обитания и на природе, неподалеку от Найроби.

«Нас вдохновила любовь — в самом своем простом виде, и мы праздновали День cвятого Валентина с этими двумя удивительными душами. Из этого мы вынесли важную мысль. Под всей грязью, лохмотьями, бормотанием скрывается красивая человеческая личность, которая расцвела бы, как и большинство из нас, если бы ей была дана такая возможность. Это правда», - сказал фотограф.