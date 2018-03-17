Ученые объяснили, куда девается жир из организма после похудения

Человечество сегодня страдает от ожирения в таких масштабах, которые прежде были немыслимы. И вместе с тем во многих странах мира отмечается настоящая одержимость разного рода диетами и планами похудения, а идеалы красоты сегодня должны быть худощавым и даже костлявыми. Но если человек с лишним весом все-таки воплощает свою мечту и добивается стройной фигуры, то куда же из его организма девается весь жир? Журналисты из Великобритании задали этот вопрос более 150 врачам, диетологам и личным тренерам, при этом более 98% опрошенных так и не смогли на него ответить. Некоторые думали, что жир превращается в мышцы, но это невозможно, другие отвечали, что он уходит через кишечник вместе с калом или конвертируется в энергию, что нарушает закон сохранения вещества. И лишь трое медиков дали правильный ответ. Итак, если жир не превращается в энергию или мышцы, то куда же он исчезает?

«На самом деле, весь этот жир, от которого мы избавляемся, конвертируется в углекислый газ и воду, - говорят ученые из Университета Нового Южного Уэльса. - Вы вдыхаете углекислый газ, а вода выделяется из вашего организма вместе с мочой и потом. К примеру, если вы похудели на 10 кг жира, то ровно 8,4 кг вы просто выдыхаете из легких, а оставшиеся 1,6 кг трансформируется в воду. Можно смело сказать, что мы выдыхаем весь сгоревший в нашем организме жир. Более того, почти все, что мы съедаем, потом выходит через легкие, пишет Medikforum.ru.