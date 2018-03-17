суббота, 17 марта 2018 г.
"В детстве я не умела улыбаться. Была настоящим зверьком — замкнутой, нелюдимой. В школе у меня даже подруг не было". Наталья Водянова
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Я любимая
Фигура
Здоровье
Интим
Мамочки
Семья и дом
Звездные дамы
Фэшн
К столу

Как алкоголь влияет на женскую внешность

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Алкоголь. Иллюстративный снимок.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Всем известно, что алкоголь сказывается на внешности и здоровье человека. Особенно это заметно в случае с женщинами - женский организм быстрее угасает под действием спиртного. Со временем злоупотребление горячительными напитками сказывается на ее внешности и бросается в глаза, даже когда она трезвая.

МедикФорум обобщил все возможные последствия регулярного употребления алкоголя. Это касается, конечно, не только дам, но женщины подвержены такому воздействию больше, быстрее и сильнее, пишет Medikforum.ru.

Как на красоте может сказаться регулярное употребление спиртного:

- Ухудшение цвета лица и сухость кожи, ранние морщины. Это первое внешнее проявление частого употребления спиртного. Контуры лица становятся нечеткими, оно постоянно опухшее.

- Лишний вес. Ведь алкоголь очень калориен, к тому же в результате увеличения печени, увеличится и объем живота.

- Губы теряют привлекательность, они становятся синюшными и припухшими. Но припухлость эта не имеет ничего общего с сексуальными чувственными губами.

- Нос становится красным или приобретает сизый оттенок.

- Волосы становятся тусклыми, ломкими, редеют, вплоть до выпадания.

- Нарушается осанка, портится походка, движения становятся принужденными.

Все это в совокупности - не что иное, как признаки старения. А главное - путь от элегантной дамы с бокалом шампанского в ухоженных руках до женщины неопределенного возраста с держащей трясущимися руками грязный стакан с портвейном, не столь и длинный.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ