Как алкоголь влияет на женскую внешность

МедикФорум обобщил все возможные последствия регулярного употребления алкоголя. Это касается, конечно, не только дам, но женщины подвержены такому воздействию больше, быстрее и сильнее, пишет Medikforum.ru.

Как на красоте может сказаться регулярное употребление спиртного:

- Ухудшение цвета лица и сухость кожи, ранние морщины. Это первое внешнее проявление частого употребления спиртного. Контуры лица становятся нечеткими, оно постоянно опухшее.

- Лишний вес. Ведь алкоголь очень калориен, к тому же в результате увеличения печени, увеличится и объем живота.

- Губы теряют привлекательность, они становятся синюшными и припухшими. Но припухлость эта не имеет ничего общего с сексуальными чувственными губами.

- Нос становится красным или приобретает сизый оттенок.

- Волосы становятся тусклыми, ломкими, редеют, вплоть до выпадания.

- Нарушается осанка, портится походка, движения становятся принужденными.