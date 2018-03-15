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  • Фото: женщина показала свое тело после десяти беременностей, включая шесть выкидышей

Фото: женщина показала свое тело после десяти беременностей, включая шесть выкидышей

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ФОТО: facebook

В течение десяти беременностей — четыре из которых закончились рождением детей, а шесть — выкидышами, — отношения 26-летней Эмили Фриго с ее телом были разными. Будучи родовым фотографом и доулой женщина рассказала, что хотя не любила свою внешность с детства, уже с первой беременностью все значительно усугубилось.

«Я четко помню мою первую растяжку — она была такой глубокой, прямо красной, — вспоминает Фриго. — Я тогда проплакала в ванной несколько часов. Я чувствовала такую неприязнь к своему телу, меня переполняли злость и печаль», передает Soulpost.ru.

А когда та беременность закончилась рождением мертвого ребенка, ее чувства к своему телу стали еще более негативными.

«Я так злилась на свое тело. Почему оно меня подводило? Что я делала не так? Что я могла сделать лучше?»

Пока Фриго критиковала собственное тело, она продолжала фотографировать роды других женщин.

«Я наблюдала, как эти сильные и такие живые женщины приносили новую жизнь в этот мир. С помощью фото я передавала детали их разных форм, изгибов, отметин на теле и складок. И знаете что? Я никогда не смотрела на их тела так, как на свое. Ими я восхищалась. Я считала каждую из них прекрасной и чудесной. И тогда я попыталась смотреть и на себя так же, с таким же уважением».

Теперь Фриго более спокойно относится к своему телу, тем более что дома ее радует четыре здоровых сына. Женщина решила наконец поделиться собственной фотографией: «Я действительно восхищаюсь каждым несовершенством своего тела. Мне захотелось поделиться этим с другими. Мне захотелось отметить это. И я хотела, чтобы другие матери увидели, что их тела тоже достойны принятия и любви».

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