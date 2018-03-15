Фото: женщина показала свое тело после десяти беременностей, включая шесть выкидышей

«Я четко помню мою первую растяжку — она была такой глубокой, прямо красной, — вспоминает Фриго. — Я тогда проплакала в ванной несколько часов. Я чувствовала такую неприязнь к своему телу, меня переполняли злость и печаль», передает Soulpost.ru.

А когда та беременность закончилась рождением мертвого ребенка, ее чувства к своему телу стали еще более негативными.

«Я так злилась на свое тело. Почему оно меня подводило? Что я делала не так? Что я могла сделать лучше?»

Пока Фриго критиковала собственное тело, она продолжала фотографировать роды других женщин.

«Я наблюдала, как эти сильные и такие живые женщины приносили новую жизнь в этот мир. С помощью фото я передавала детали их разных форм, изгибов, отметин на теле и складок. И знаете что? Я никогда не смотрела на их тела так, как на свое. Ими я восхищалась. Я считала каждую из них прекрасной и чудесной. И тогда я попыталась смотреть и на себя так же, с таким же уважением».