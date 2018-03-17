Как приготовить гороховое пюре: вкусный рецепт

Многим известен заманчивый вкус тушеного гороха – он действительно полон, притягателен и весьма своеобразен. Если ты хочешь регулярно радовать себя и близких вкусной и полезной пищей, тебе нужно узнать, как приготовить гороховое пюре, пишет Lady.tochka.net.

Суп пюре гороховый – ингредиенты:

Горох – 4 стакана,

Вода – 12 стаканов,

Соль – 1 столовая ложка.

Рецепт горохового пюре:

К сожалению, горох содержит огромное количество клетчатки, которая крайне тяжело поддается тепловой и химической обработке. Если поставить горох вариться сразу, то полная готовность блюда наступит ориентировочно через восемь-девять часов после закипания воды. Это совсем не вариант: ты наверняка найдешь, чем занять свое свободное время и помимо наблюдения за конфоркой, на которой варится сухой горох.

Сократить время приготовления в четыре раза позволяет вымачивание гороха. Для этого его нужно хорошенько промыть и оставить в воде на ночь. Горох от этого не станет сильно мягче, однако приготовится значительно быстрее.

После замачивания горох необходимо в холодной воде поставить на средний огонь, обязательно накрыв кастрюлю крышкой (чтобы не пришлось доливать в пюре воду – влага без крышки будет выпариваться куда быстрее). После того как вода закипит, необходимо ждать около двух часов до полной готовности гороха.

Если наливать воду по рецепту, то консистенция получится идеальной. Однако, вполне возможно, для консенсуса придется немного разбавить гороховую массу или наоборот, досушить ее на слабом огне, сняв крышку.

Как приготовить гороховое пюре, чтобы оно имело однородную консистенцию и приятный вкус? Для этого нужно измельчить крупные кусочки гороха, не разварившиеся при варке, ступкой или толкушкой, как картофель для обычного пюре. При этом желательно для приготовления блюда брать дробленый горох (половинки) – он куда более податлив.

Для того чтобы гороховое пюре обрело на столе некий смысл, к нему можно приготовить ароматный мясной гуляш с большим количеством подливы или другое мясное блюдо. При этом, чем больше будет подливы, тем вкуснее будет сочетание. Горох не рекомендуется мешать с рыбой – сочетание это весьма специфическое, и на вкус покажется достаточно странным. Жирное мясо птицы (например, куриные окорока) хорошо подойдет к этому блюду, сухое (грудка) – значительно хуже.

Если гороховое пюре готовится в качестве гарнира к блюду с большим количеством подливы, желательно сделать его более густым. Подлива позволит придать ему отличный вкус, не портя при этом консистенцию и не разжижая пюре.