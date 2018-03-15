Как приготовить рыбный торт?

Для приготовления этого рыбного блюда потребуется слоеное тесто, которое можно купить практически в любом магазине, яйца, рыбные консервы в масле или в собственном соку, репчатый лук и майонез. Набор недорогой, но весьма действенный, сообщает Dvorec.

Желающие могут не использовать готовое слоеное тесто, а приготовить его самостоятельно. Правда, для этого придется потратить время и силы. Здесь мы будем рассматривать вариант оригинального рецепта с готовым слоеным тестом, которое требуется лишь разморозить.

Итак, начинаем готовить. Для торта потребуется слоеное тесто

Для начала размороженное тесто разделяется на четыре части, каждая из которых раскатывается в достаточно тонкий лист. Эти листы помещаются в духовку на противень, присыпанный мукой, и запекаются до готовности. Обычно готовностью признается слегка «загорелый» вид листа, но есть любители пропекать тесто до хрустящей темно-коричневой корочки.

Пока тесто превращается в основу будущего торта, яйца мирно варятся вкрутую, а затем охлаждаются, чистятся и мелко рубятся с помощью яйцерезки или обычного ножа. Консервы разминаются вилкой до получения однородной массы. Лук нарезается тонкими полукольцами или четвертькольцами, можно просто мелко его нарубить, а затем пассеруется в растительном масле до мягкости.

После того как коржи для будущего торта готовы и охладились, можно приступать к основному этапу — сборке торта. Этап ответственный, так как именно от него в основном зависит не только внешний вид, но и вкусовые качества будущего кулинарного шедевра.

Коржи промазываются майонезом, а затем на них послойно выкладывается начинка: рубленые яйца, лук, рыбные консервы. При этом желательно сначала выкладывать консервы, затем накрывать их слой следующим коржом, а затем на него — слой яиц, затем — слой лука, ну и в финале — вновь слой консервов. Верхний корж смазывается майонезом и посыпается крошкой — крошка получится, когда обрежутся края торта, так как коржи, как ни старайся, все равно получаются чуть разного размера. Вот эти-то обрезки и измельчаются для посыпки. При желании можно добавить под крошку еще рубленых яиц или консервы. Также можно украсить торт мелко рубленой свежей зеленью. Половинки яиц оставьте для украшения

Для праздничного стола торт может быть украшен половинками яиц, яйцами с майонезом, а также яйцами с рыбной начинкой, майонезом и зеленью. Все зависит от фантазии кулинара.

Такого типа торт можно собрать из еще более простых ингредиентов — использовать вместо коржей из слоеного теста тонкие блины или лаваш. Конечно, блинов или лаваша потребуется не четыре слоя, а гораздо больше, но и результат получается весьма интересный. В этом случае для посыпки сверху используется мелко рубленая зелень (лук, укроп) и яйца. Также можно украсить торт веточками петрушки и укропа. Такая начинка вкусна сама по себе и для рулетиков из лаваша

Подобного типа начинку можно использовать для приготовления рулета из лаваша. В этом случае берется три куска лаваша, на которые послойно выкладывается начинка, а затем заворачивается рулет.

Торт или рулет желательно на ночь поместить в холодильник, чтобы все сооружение как следует пропиталось майонезом. Но особо голодные могут сразу приступить к поеданию продукта. Правда, настоявшись, он куда как вкуснее!

Приятного аппетита!