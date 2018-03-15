Не старей: вредные привычки, которые приводят к раннему старению

Итак, мы собрали для тебя 10 вредных привычек в нашей повседневной жизни, которые влияют на процесс преждевременного старения. Однако, если знать, то можно и предостеречь, пишет Хочу.

Сахар

Сладкое влияет не только на фигуру, но и на кожу. Тут все дело в его способах разложения: молекулы сахара присоединяются к волокнам белка в каждой клетке организма. Этот разрушительный процесс называется гликацией, он приводит к потере здорового цвета лица, отекам, вялости кожи и даже кругам под глазами.

Плохо спать

Если спать меньше 5 часов в сутки, то можно не только получить темные круги и мешки под глазами, но и укоротить себе жизнь. Нехватка сна проявляется в недостатке энергии днем, замедлении мыслительного процесса, ухудшении внимания и наборе веса.

Много телевизора

Просмотр телешоу или время в интернете влияет не только на то, что мы тратим много времени, но и на наше состояние. Если проводить по 6 часов в день за телевизором или компьютером, то можно не только потерять несколько лет жизни, но и испортить внешность. Дело в том, что когда мы сидим без движения более 30 минут, то организм начинает запасать сахар, что способствует прибавке веса, так что поднимайтесь каждые полчаса и ходите, а еще лучше — сделай пару несложных, но полезных упражнений.

День в сидячем положении

Мы все знаем, что сидячий образ жизни опасен для здоровья. Провести день на стуле граничит с риском получить болезни почек, сердечно-сосудистой системы и рак, не говоря уже об ожирении. Регулярные упражнения помогут предотвратить эти серьезные последствия.

Солнцезащитные средства

Получить дозу ультрафиолета можно не только не на пляж в солнечную погоду, но и в повседневной жизни в дождь. Выхода на улицу стоит выбирать тональный крем с SPF, так как фотостарение преследует нас везде.

Слишком много макияжа

Чрезмерный макияж не только может старить нас внешне, но и внутренне, особенно, продукты на основе масел, которые закупоривают поры и вызывают воспаления. Злоупотреблением средствами с отдушками, раздражающими химическими компонентами и на спирту способствует сухости кожи, так как они удаляют весь естественный слой жира, что и вызывает ранние морщины.

Спать лицом в подушку

Если ты спишь лицом в подушку, то утром можешь заметить, как твоя щека "помялась". Это ускорят процесс старения и создает мимические морщины. Соединительные ткани и коллаген на лице с возрастом ослабевают и провисают. Когда ты каждый раз спишь на одной и той же стороне, прижав кожу к подушке, то это не дает коже возможности расправляться естественным способом. Лучше спать на спине.

Слишком тепло

Конечно, теплое помещение и отопление — это нужные и приятные вещи. Поименно батареи сильно пересушивают воздух в комнате, а значит и нашу кожу. А сухая кожа — стареющая кожа.

Не ешь жирное

Конечно, есть жирное вредно для фигуры. Но такие полезные жиры, как омега-3 просто необходимы для работы сердца и поддержания молодости. От орехов и красной рыбы ты не поправишься, но пользу своему организму принесешь.

Сутулишься

Если ты все время сидишь, согнувшись над клавиатурой, то это приведет к тому, что твой позвоночник примет такую форму, а это и не красиво и вредно для здоровья. Изогнутая форма позвоночника влияет на наше тело и органы. Это увеличивает нагрузку на мышцы и в конечном итоге может привести к старению.