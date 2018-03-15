Как избавиться от обвисшего века всего за пару процедур!

Нависшее веко утяжеляет взгляд, делает лицо уставшим и визуально старит человека. Врожденную проблему можно исправить только с помощью специальной операции (блефаропластики), с приобретенным же дефектом века можно справиться, используя простой, дешевый, а главное - научно обоснованный метод, пишет Lifter.com.ua.

К появлению нависшего века чаще всего приводит потеря эластичности кожи. За ее упругость отвечает специальный белок - коллаген. Чтобы восстановить его баланс в коже, используйте действенную маску из яичного белка.

Эта маска очень простая в приготовлении, не требует особых затрат или специального оборудования.

Главное - перед процедурой тщательно очистите лицо от косметики и кожного жира, чтобы кожа впитала все полезные вещества из маски.

Вот как приготовить яичную маску:

Возьмите одно яйцо, отделите белок от желтка.

Белок немного взбейте венчиком.

Нанесите белок на веко с помощью ватного тампона.

Будьте осторожны - не допустите попадания белка в глаза. В случае контакта немедленно промойте их водой.

Подождите, пока белок на глазах полностью высохнет. Затем смойте его тампоном, смоченным в теплой воде.