Как избавиться от обвисшего века всего за пару процедур!

Нависшее веко - проблема, с которой сталкиваются не только дамы преклонного возраста, но и молодые девушки. У последних оно появляется в основном из-за неправильного образа жизни или анатомического строения лица.
Нависшее веко утяжеляет взгляд, делает лицо уставшим и визуально старит человека. Врожденную проблему можно исправить только с помощью специальной операции (блефаропластики), с приобретенным же дефектом века можно справиться, используя простой, дешевый, а главное - научно обоснованный метод, пишет Lifter.com.ua.
К появлению нависшего века чаще всего приводит потеря эластичности кожи. За ее упругость отвечает специальный белок - коллаген. Чтобы восстановить его баланс в коже, используйте действенную маску из яичного белка.
Эта маска очень простая в приготовлении, не требует особых затрат или специального оборудования.
Главное - перед процедурой тщательно очистите лицо от косметики и кожного жира, чтобы кожа впитала все полезные вещества из маски.
Вот как приготовить яичную маску:
Возьмите одно яйцо, отделите белок от желтка.
Белок немного взбейте венчиком.
Нанесите белок на веко с помощью ватного тампона.
Будьте осторожны - не допустите попадания белка в глаза. В случае контакта немедленно промойте их водой.
Подождите, пока белок на глазах полностью высохнет. Затем смойте его тампоном, смоченным в теплой воде.
Эта маска настолько эффективна, что вы сразу же увидите первые улучшения - кожа после ее нанесения будет выглядеть более упругой и свежей. Повторяйте процедуру через день до полного исчезновения дефекта века.