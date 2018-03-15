четверг, 15 марта 2018 г.
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  • Как избавиться от обвисшего века всего за пару процедур!

Как избавиться от обвисшего века всего за пару процедур!

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Фото иллюстративное

ФОТО: Scanpix

Нависшее веко - проблема, с которой сталкиваются не только дамы преклонного возраста, но и молодые девушки. У последних оно появляется в основном из-за неправильного образа жизни или анатомического строения лица.

Нависшее веко утяжеляет взгляд, делает лицо уставшим и визуально старит человека. Врожденную проблему можно исправить только с помощью специальной операции (блефаропластики), с приобретенным же дефектом века можно справиться, используя простой, дешевый, а главное - научно обоснованный метод, пишет Lifter.com.ua.

К появлению нависшего века чаще всего приводит потеря эластичности кожи. За ее упругость отвечает специальный белок - коллаген. Чтобы восстановить его баланс в коже, используйте действенную маску из яичного белка.

Эта маска очень простая в приготовлении, не требует особых затрат или специального оборудования.

Главное - перед процедурой тщательно очистите лицо от косметики и кожного жира, чтобы кожа впитала все полезные вещества из маски.

Вот как приготовить яичную маску:

    Возьмите одно яйцо, отделите белок от желтка.

    Белок немного взбейте венчиком.

    Нанесите белок на веко с помощью ватного тампона.

    Будьте осторожны - не допустите попадания белка в глаза. В случае контакта немедленно промойте их водой.

    Подождите, пока белок на глазах полностью высохнет. Затем смойте его тампоном, смоченным в теплой воде.

Эта маска настолько эффективна, что вы сразу же увидите первые улучшения - кожа после ее нанесения будет выглядеть более упругой и свежей. Повторяйте процедуру через день до полного исчезновения дефекта века.

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