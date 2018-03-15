Как с помощью указательного пальца узнать, красивы вы или нет

Тест называется «Приложи палец к губам» (люди активно делятся в Instagram фотографиями с хештегом #fingertraptest): как понятно из названия, вам нужно приложить указательный палец основанием к подбородку, а кончиком — к носу. Образующуюся прямую косметологи называют линией Риккетса: ее используют для определения пропорций подбородка, наполненности губ и длины носа, пишет Mixnews.lv.