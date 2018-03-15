четверг, 15 марта 2018 г.
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Как с помощью указательного пальца узнать, красивы вы или нет

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ФОТО: Instagram

Едва ли красоту можно измерить, но это не останавливает китайцев от изобретения новых тестов, которые обещают оценить вашу внешность. Пользователи соцсетей придумали новый.

Тест называется «Приложи палец к губам» (люди активно делятся в Instagram фотографиями с хештегом #fingertraptest): как понятно из названия, вам нужно приложить указательный палец основанием к подбородку, а кончиком — к носу. Образующуюся прямую косметологи называют линией Риккетса: ее используют для определения пропорций подбородка, наполненности губ и длины носа, пишет Mixnews.lv.

Считается, что если губы касаются пальца, у вас идеальные пропорции. В противном случае расстраиваться тоже не стоит: этот тест не смогли пройти признанные красавицы Кейт Миддлтон и Жизель Бюндхен.

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