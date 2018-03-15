Шесть типов мужчин, с которыми бесполезно пытаться построить серьезные отношения

Авантюристы

Перед ним чертовски трудно устоять – ведь он редкий красавчик, и к тому же обладает невероятной харизмой. При этом он не бабник и едва ли будет изменять вам – проблема в другом. В отношениях ему, скорее всего, будет попросту скучно, и, поскучав немного, он улизнет куда-нибудь в горы. Или, того хуже, во что-нибудь вляпается, пишет Mixnews.lv.

Очень творческие мужчины

Актеры, музыканты, художники или писатели – у всех у них уже есть главное увлечение их жизни, и вы обречены оказаться на втором месте. Даже не надейтесь, что вы будете для него самым главным – эти люди буквально живут творчеством, и любимого вам придется делить с его музой.

Холостяки по жизни

Даже если он очень хорош, пытаться затащить его в загс – совершенно бесполезная идея. Ему это попросту неинтересно и все. С ним, конечно, очень удобно – ведь он не считает, что женщина ему что-то там должна. Но и он никому ничего не должен.

Дети в душе

Он еще не вырос, и вырастет ли вообще – большой и спорный вопрос. Он навеки застрял в пубертате, сколько бы там ему ни было лет. А с вами просто очень удобно жить – и крыша над головой, и еда, и забота, да еще и секс. Не жизнь – лафа.

Маменькины сыночки

У него, вообще-то, одна мама уже есть, но нужна еще одна, с которой он будет спать и которую назовет своей женой. Правда, для этого ей предстоит еще помериться силами с мамой номер один, у которой к невестке самые жесткие требования. Хуже того, что узнать его на начальном этапе чертовски сложно – они отлично маскируются под хороших мальчиков.

Бабники