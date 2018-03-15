Шесть типов мужчин, с которыми бесполезно пытаться построить серьезные отношения

С вас уже хватило жарких мимолетных романов, и вы стремитесь к серьезным отношениям? Тогда вам точно не стоит пытаться заводить интриги с мужчинами этих типов – они просто не готовы к отношениям сами, чтобы они вам ни говорили.
Авантюристы
Перед ним чертовски трудно устоять – ведь он редкий красавчик, и к тому же обладает невероятной харизмой. При этом он не бабник и едва ли будет изменять вам – проблема в другом. В отношениях ему, скорее всего, будет попросту скучно, и, поскучав немного, он улизнет куда-нибудь в горы. Или, того хуже, во что-нибудь вляпается, пишет Mixnews.lv.
Очень творческие мужчины
Актеры, музыканты, художники или писатели – у всех у них уже есть главное увлечение их жизни, и вы обречены оказаться на втором месте. Даже не надейтесь, что вы будете для него самым главным – эти люди буквально живут творчеством, и любимого вам придется делить с его музой.
Холостяки по жизни
Даже если он очень хорош, пытаться затащить его в загс – совершенно бесполезная идея. Ему это попросту неинтересно и все. С ним, конечно, очень удобно – ведь он не считает, что женщина ему что-то там должна. Но и он никому ничего не должен.
Дети в душе
Он еще не вырос, и вырастет ли вообще – большой и спорный вопрос. Он навеки застрял в пубертате, сколько бы там ему ни было лет. А с вами просто очень удобно жить – и крыша над головой, и еда, и забота, да еще и секс. Не жизнь – лафа.
Маменькины сыночки
У него, вообще-то, одна мама уже есть, но нужна еще одна, с которой он будет спать и которую назовет своей женой. Правда, для этого ей предстоит еще помериться силами с мамой номер один, у которой к невестке самые жесткие требования. Хуже того, что узнать его на начальном этапе чертовски сложно – они отлично маскируются под хороших мальчиков.
Бабники
Попасться на его удочку очень просто – он умеет быть очень обаятельным и покорять женщин за считаные секунды. Однако на большее он не способен, потому что одной женщины в этой жизни ему определенно мало. Его трудно обвинить в чем-то – ведь он сразу никому ничего не обещает. Но это не избавит вас от моральных страданий, если вас все-таки угораздило в него влюбиться.