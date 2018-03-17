"Меня просто втаптывали в грязь": девять историй разведенных женщин

О решении не жалею. Со временем оказалось, что когда женщина свободна и никого мучительно не ищет, ее обязательно найдет ее мужчина. Сегодня у меня семья, двое детей и я счастлива».

Оля, 32 года

"Муж мне изменил, когда я была в декрете со вторым ребёнком. Тот ужас беспомощности, который испытала тогда, останется со мной на всю жизнь. Время шло, но простить не смогла. Решила уйти. Развод был через нотариуса на условиях бывшего мужа.

Не повторяйте моих ошибок - все обещания, которые были сделаны в устной форме, никто не сдержал.

Прошло три года. Несмотря на ненависть, бесконечные суды и холодную войну с бывшим, я теперь счастлива: у меня есть любимая работа, я сама себя обеспечиваю, у меня прекрасные дети и я не оглядываюсь назад. Сейчас я живу, а не проживаю свою жизнь. Я стала сильнее и твёрдо стою на ногах".

Олеся, 38 лет

"Познакомились, стали встречаться. Через пару лет решили расстаться - слишком разные. Только решили, а я забеременела и мы остались вместе. Но изначальные проблемы, плюс неустроенность, плюс его проблемы с алкоголем дали о себе знать. Разъехались. Примириться не получилось. Только через полтора года развелись. Оба больше не создали семьи.

Муж повёл себя достойно, ни слова обо мне не сказал плохого за спиной, он просто ушёл в запой с головой. Лет пять не жалела о разводе. Без мужа было легче.

Но каждый раз, глядя на сына, жалею, что не смогла дать ему самое важное - семью.

Думаю, мы могли бы жить с мужем, если бы я дала ему больше уважения, а он мне - заботы и поддержки. Но я бы не смогла жить с пьющим мужчиной и разгребать его проблемы".

Яна, 42 года

«Мы были разными людьми, кардинально. Это сделало и его, и мою жизнь невыносимой. Иногда ведь люди работают над ошибками, а мы просто выплёскивали друг на друга дерьмо.

Я не чувствовала себя женщиной. Меня постоянно втаптывали в грязь. "Ты жирная", "Ты тупая".

Он любил заложить за воротник. Дети ему от меня нужны не были, а сама я стала для него ошибкой.

Потом он сломал мне нос и после операции сказал: "Лучше бы я тебе зубы выбил, не так страшно." Это был конец. Я ничего не взяла. Ушла из дома с двумя чемоданами и ребёнком

Сейчас счастлива, потому что рядом со мной прекрасный мужчина, который меня любит, с которым все трудности мы преодолеваем вместе".

Илзе, 30 лет