Пять женских секретов, как заинтересовать мужчину

Образ женщины-загадки испокон веков вызывал у мужчин повышенный интерес. Что представляет собой такая женщина, что ее заводит, какие тайны хранятся в ее хорошенькой головке? Она умеет себя преподнести, о ней невозможно не думать, пишет Ladylife.club.

Так у сильного пола появляется навязчивая идея узнать даму получше, подобраться поближе, добиться ее доверия. Хотите стать одной из таких роковых красоток? Читайте пять секретов привлекательности, которые помогут очаровать мужчину и, может даже, по уши в себя влюбить.

1. Выдавайте о себе минимум информации

Зачем мужчине знать о вас все и сразу? Что вы любите, о чем мечтаете, какие отношения связывали вас с бывшими ухажерами – все это не его ума дело. Как только он получит максимум информации, он тут же потеряет интерес, начнет сравнивать вас с другими, искать подвох или выгоду для себя. Это скучно и банально, так делают все. Чтобы внести изюминку в общение, старайтесь рассказывать о себе по минимуму, тактично уклоняясь от прямых вопросов. «Не скажу, сам угадай». «Рано тебе такое знать, давай лучше поговорим о музыке…» «Ну нет, пусть будет сюрпризом, не хочу, чтобы ты сбежал!» Такая хитрость поможет разжечь его любопытство и оставить в мучительном неведении.

2. Оставляйте пространство для фантазии

Представим, мужчина поинтересовался вашими планами на выходные. Ответить прямо, что вы проведете вечер вместе с кошкой, пиццей и ноутбуком – неинтересно, убивает всю романтику. Куда занятнее оставить некую недосказанность, подразнить его воображение: «о таких вещах скромные девочки не рассказывают», «лучше тебе не знать», «любопытной Варваре» и т. д.

Как вы уже догадались, фантазия мужчины тут же нарисует некий сексуальный образ, и беседа перейдет совсем в другое русло. Мужчина быстро заведется и не сможет о вас не думать.

3. Закиньте удочку и передумайте

Как заставить парня немного поволноваться? Можете позвонить и назначить ему свидание, а потом сразу же перезвонить и передумать, ссылаясь на «непредвиденные обстоятельства», о которых ему лучше не знать. Еще вариант – ненароком припомнить в телефонном разговоре какой-то событие и тут же свернуть рассказ, как бы заботясь о его душевном спокойствии.

Скорее всего, такая игра заставит партнера понервничать, задаться самыми разными вопросами и приехать пораньше. Мало ли, кто там еще метит на его территорию?

4. Провоцируйте, станьте непредсказуемой

Кто сказал, что мужчины плохо реагируют на постоянную смену женского настроения, показную ревность или страхи? Подобная игра хорошо держит в тонусе, трудно угадать, какой он застанет ее завтра — нежной, злобной, страстной или игривой? Да, это будет сводить мужчину с ума, быть может, провоцировать на агрессию. Зато он точно не соскучится, а это ценное качество для девушки.

Мужчинам нравятся женщины, которые провоцируют, ведут себя нелогично, а потом жалобно просятся на ручки. Это заставляет их взять ситуацию под контроль, мобилизоваться, вспомнить, что их главная роль – быть завоевателями. Только держите себя в пределах разумного, старайтесь давать больше позитивных эмоций, чем негативных.

5. Скрывайте личную жизнь от посторонних ушей

Не стоит распространяться на всю округу о том, как вы провели отпуск, какое платье прикупили, или почему так ненавидите начальника – лишние подробности делают вас такой же, как все. Будьте таинственной, держите мысли и эмоции при себе, не вводите посторонних людей в курс своей личной жизни. Спросят, как прошло свидание? Улыбайтесь и выдавайте односложный ответ, мол, «хорошо» или «все, как мне и хотелось». Чем меньше окружающие знают, тем больше интереса вы вызываете. Люди сами начнут додумывать это «хорошо», выйдет даже лучше, чем вам хотелось. Аура загадочности привлечет к вам повышенный интерес, сделает «закрытой книгой», которую каждому захочется прочесть.