Названы самые действенные способы уменьшить целлюлит

Специалисты различают 4 стадии проявления целлюлита - у одних женщин он присутствует лишь в легкой форме, тогда как у других выражен гораздо значительнее. Насколько тяжел целлюлит, зависит от генетической предрасположенности, а также от разных нарушений, - например, в периферическом кровоснабжении, в производстве гормонов, в питании. Лишний вес не является обязательным фактором целлюлита – его проявление усиливают малоподвижный образ жизни, стресс, частое изменение веса.